Gayrimenkul geliştirme, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, 2022 vizyonunu ve yeni projelerini paylaştı. Yatırım atağına geçen holding, “V” markalı V Orman Resort’u Bolu-Mudurnu’da, İstanbul Başakşehir’de V Mall AVM projelerini hayata geçirirken Başakşehir’deki Palladium’un ticari ünitelerini bünyesine kattığı yatırımlardan toplam 5,5 milyar TL’lik geri dönüş bekliyor.

Öz sermaye ve güçlü ortaklık yapısıyla çeyrek asırdır gayrimenkul geliştirme, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, “V” markalı projeler geliştirecek. Son dönemde yatırım atağına geçen İsra Holding, V markaları projelerinin yanı sıra Başakşehir’deki Palladium’un ticari ünitelerini de bünyesine katarak yaptığı yatırımlardan 5,5 milyar TL’lik geri dönüş bekliyor. Holdingin geliştirdiği “V” markalı projelerden V Orman Resort Bolu-Mudurnu’da, AVM konseptli V Mall İstanbul projesini ise İstanbul Başakşehir’de hayata geçiriyor. İsra Holding, 14 ülkeden yatırımcının yer aldığı V Mall İstanbul AVM’nin kiralaması, konsept planlaması ve yönetimini ECE Türkiye’ye emanet etti.

Turizm, perakende, sağlık ve enerji yatırımlarının önümüzdeki dönemde stratejik açıdan fırsatlar sunacağını belirten İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, İsra Holding olarak amaçlarının ülkemiz için değer üretmek, geliştirdikleri ve yatırım planına aldıkları projelerle ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Tavlı, “Öz sermaye ve güçlü ortaklık yapımızla gayrimenkul geliştirme, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Enerji sektöründe Doğu Anadolu Bölgesinde birçok noktada sondaj ve kuyu açma faaliyetlerini aktif olarak sürdürüyoruz. Gayrimenkul sektöründe ise ‘V’ markalı projeler geliştirdik. Öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz Bolu-Mudurnu’daki V Orman Resort projemiz ile İstanbul’un planlı ve hızlı gelişen bölgesi Başakşehir’de V Mall İstanbul Projemizin startını verdik” diye konuştu.

Gayrimenkul geliştirmedeki başarılarının temelini doğru sektörü belirleme, finansman modeli ve lokasyon oluşturduğunu belirten Tavlı, şu bilgileri verdi:

“Yatırım yapacağımız sektörün tespiti, finansman modelinin belirlenmesi ve projeye değer kazandıran lokasyon avantajını da dahil ederek örnek bir model sergiliyoruz. Öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz Bolu-Mudurnu’daki V Orman Resort kompleksimizde doğayı ve teknolojiyi mükemmel bir uyumla birleştirerek ziyaretçilerimize hizmet ve konforda eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Bu yıl sonunda projemizin 1. etabının açılışını gerçekleştireceğiz. Projemiz tamamlandığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1.500 kişiye iş imkânı sağlayacağız.”

YÜZDE 95’İ TAMAMLANDI

“V” markalı inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerine Bolu-Mudurnu’da ‘V Orman Resort’ turizm kompleksiyle başlayan holding, yüzde 95’i tamamlanan projede lansmanla birlikte satışlara başladı. 70 adet villa, 46 adet delux apart, 5 yıldızlı otel, termal su, sosyal tesisler, dinlenme alanları, cami ve kütüphanenin yer aldığı V Orman Resort’ta projeyi çevreleyen yaklaşık 40 hektarlık mesire alanı bulunuyor. Ziyaretçilere 12 ay boyunca hizmet vermesi planlanan V Orman Resort’ün 1. Etabı bu yılın sonunda hizmete açılacak.

Bölge turizmine ve istihdama katkı sağlayacak projede yer alan villa ve apartlar hisseli gayrimenkul modeli ile satışa sunuluyor. Hisselerin satışı, minimum bir hafta ve tam satışı da 52 hafta olacak şekilde planlandı. Termal otel kısmı ise 5 yıldızlı otel konseptinde hizmet verecek.

Zengin sosyal donatı alanlarına sahip projede, erkek, kadın spa merkezleri, termal havuzlar, sağlık merkezi, kardio, fitness, konferans ve toplantı salonları ve alışveriş merkezine yer veriliyor. Alacarte restaurantlarda ise dünya mutfakları ve yöresel lezzetler misafirlere sunulacak.

Doğa, sağlık, kültür, spor, termal, spa, kongre ve konferans etkinliklerinin bir arada yer alacağı V Orman Resort’te tüm misafirler için Anadolu misafirperverliğinin en üst seviyede sunulacağı aktivite ve faaliyet alanları da planlandı. ATV’den paintball’a, bisiklet turlarından macera parkına, çocuk parklarından spor alanlarına, mini kulüplerden çevre turlarına, trekking alanlarından kapalı oyun alanlarına, organik tarımdan hayvancılığa ve hobi bahçelerine kadar birçok aktiviteye yer verilecek.

14 ÜLKEDEN YATIRIMCI

V Mall İstanbul projesi, Başakşehir’de Emlak Konut GYO’dan alınan arsa üzerinde geliştiriliyor. 160’tan fazla mağazanın yer alacağı yeni nesil AVM konseptli V Mall İstanbul’da seçkin markalar, rafine lezzetler, zincir mağazalar, kafe ve restoranlar, sanat ve eğlence üniteleri yer alacak. Son dönemde devam eden sayılı AVM projelerinden olan V Mall İstanbul’un 2024’ün ilk çeyreğinde açılması planlanıyor. AVM’nin kiralaması, konsept planlaması ve yönetimi ise ECE Türkiye tarafından yapılacak.

Öz sermayeye sahip çoklu ortaklık yapısıyla hayata geçirilen projenin inşaatına başlanıldı. 119 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip V Mall İstanbul’un, Başakşehir’i modern turizm-ticaret merkezi haline getirilmesinin yanı sıra binlerce istihdamın ve yeni iş sahalarının doğmasına da imkan sağlaması bekleniyor.

14 farklı ülkeden yatırımcının yer aldığı proje, örnek yatırım ve finansman modeliyle de dikkat çekiyor. Geliştirilen modelde ülkemize doğrudan döviz girdisi sağlanarak ekonomiye ve istihdama katkı sunulması planlanıyor.

MERKEZİ LOKASYONDA

V Mall İstanbul, İstanbul Havalimanı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Olimpiyat Stadyumu, Başakşehir Millet Bahçesi, Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok mega projeye çok yakın mesafede yer alıyor. Proje, yanında planlanan iki metro hattı, tramvay hattı ve toplu ulaşım hatlarıyla ziyaretçilere ve yatırımcılara büyük kolaylık sağlayacak.

Öz sermaye ile çoklu ortaklık yapısına sahip V Mall İstanbul projesinde şu an 14 farklı ülkeden yatırımcı bulunduğunu ortaklarının hisse satın alarak yatırım yaptıklarını belirten Aburrahim Tavlı şu bilgileri verdi:

“Hisse alan yatırımcılarımız güçlü ve büyük bir projenin ortağı olarak AVM içerisinde yer alan işletmelerle sürdürebilir yüksek gelir elde edecek. Projemize başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden yatırımcıların ilgisi devam ediyor. V Mall İstanbul projemiz için geliştirdiğimiz örnek yatırım ve finansman modeli ile ülkemize doğrudan döviz girdisi sağlanarak ekonomimize ve istihdama katkı sağlıyoruz. Projemiz tamamlandığında yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız. İstanbul Havalimanı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Olimpiyat Stadyumu gibi insan sirkülasyonuyla etki alanı büyük olan V Mall İstanbul AVM’nin yatırımcılarımıza kazanç dolu fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Projemize ilgi duyan, yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı satış ofisimize bekliyoruz. V Mall İstanbul Alışveriş Merkezimizin kiralaması, konsept planlaması ve yönetimini de sektöründe öncü olan, güven duyduğumuz ECE Türkiye’ye emanet ettik.”