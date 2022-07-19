Yabancılara konut satışında haziranda tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaşılırken, yılın ilk yarısında ise ocak-haziran rekoru kırıldı.

AA muhabirinin TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara yapılan konut satışı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti.

Bundan önceki zirve 7 bin 841 adetle 2021 Aralık’ta görülmüştü. Geçen ay yabancıların toplam satıştan aldığı pay ilk kez yüzde 5’i geçerek 5,7’ye yükseldi. Ocak-haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 72,7 artarak 35 bin 383 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tüm zamanların en yüksek ocak-haziran rakamına ulaşıldı.