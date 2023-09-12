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  • Verdiği konut ilanı 349 bin TL para cezası getirdi

Verdiği konut ilanı 349 bin TL para cezası getirdi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

12 Eylül 2023 | 22:24
Son Güncellenme: 12 Eylül 2023 | 23:26
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Verdiği konut ilanı 349 bin TL para cezası getirdi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından ikinci el daireleri fahiş fiyattan ilana verenlerle ilgili açıklama yaptı. Gürcan şu bilgileri paylaştı:

İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor! Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir. Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

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