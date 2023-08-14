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Yabancıların vatandaşlık hakkı için konut alımında tercih ettikleri ilk 3 şehir

2023 ilk altı aylık dönem itibariyle yabancıların Türkiye’de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarının yüzde 18,6’sı vatandaşlık edinimi oluşturdu. Ülke genelindeki vatandaşlık edinimi için yabancı yatırımında İstanbul, Antalya ve Edirne ilk üçte yer aldı. Yabancı yatırımının yüzde 18,6’sı vatandaşlık hakkı için yapılıyor

14 Ağustos 2023 | 14:35
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Yabancıların vatandaşlık hakkı için konut alımında tercih ettikleri ilk 3 şehir

EVA Gayrimenkul Değerleme, 2023 yılı ilk altı aylık dönemi itibariyle yabancıların vatandaşlık edinimi için Türkiye’de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarını inceledi. 2023 yılı ilk altı aylık döneminde yabancıların Türkiye’de yapılan 22 bin 350 adet gayrimenkul yatırımının yüzde 18,6’sının vatandaşlık edinimi için olduğu belirlendi. Yabancıların vatandaşlık edinimi için aldığı gayrimenkuller 4 bin 166 adet olurken, vatandaşlık için edinilen gayrimenkullerin adet bazında yüzde 63,3’ünün İstanbul’dan edinildiği belirlendi. Vatandaşlık için alınan mülklerin %85,7’si İstanbul, Antalya ve Edirne’den alındığı belirlendi.

İlk üç Rusya, İran ve Çin

Yabancıların 2023 yılı ilk altı aylık döneminde tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için Türkiye’de yaptıkları yatırımlara göre, ülke bazında ilk sırada Rusya Federasyonu yer aldı. Rusya Federasyonu’nu İran, Çin, Afganistan, Irak, Yemen, Pakistan, Filistin, Ürdün ve Mısır izledi.

İstanbul ilk sırada

Yabancıların, 2023 yılı ilk altı aylık dönemi itibariyle tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için gayrimenkul edinimlerinde en çok tercih ettiği il ise İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Edirne, İzmir, Sakarya, Ankara, Muğla, Yalova, Kocaeli ve Mersin takip etti.

Yüzde 34,9’u vatandaşlık edinimi için

Megakent İstanbul’daki yabancı gayrimenkul yatırımı ise 2023 yılı ilk altı aylık dönemi itibariyle 7 bin 548 adet gerçekleşti. Bu yatırımın da, yüzde 34,9’unun vatandaşlık başvurusu için edinilen gayrimenkullerden oluştuğu belirlendi.

2023 yılı ilk altı aylık döneminde yabancıların tüm gayrimenkul bazında vatandaşlık edinimi için İstanbul’daki yatırımlarında ise ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu ülkeyi Irak, Çin, Afganistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Mısır, Pakistan, Filistin ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti. 

Aynı dönemde yabancıların vatandaşlık edinimi için İstanbul’daki gayrimenkul yatırım tercihlerinde Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçemece ilçeleri ilk üçte yer aldı. Bu ilçeleri de sırası ile Başakşehir, Kağıthane, Kartal, Büyükçekmece, Şişli, Avcılar ve Bağcılar izledi.

 

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