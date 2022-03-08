Yabancıya konut satışında yıllardır hedeflenen 50 bin adet barajı geçen yıl aşıldı. TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve ucuz vatandaşlıkla önümüzdeki yıllarda yeni rekorlar bekleniyor.

Bu yıl, en az 70 bin adetlik satışla 15 milyar dolarlık gelir bekleniyor. Türkiye gayrimenkul sektörüne yabancı yatırımcının ilgisi son yıllarda ciddi bir artış gösterdi.

2021 yılında Türkiye’de 1 milyon 492 bin konut satılırken, yabancı yatırımcı bu rakam içinde yüzde 43,5’lik büyümeyle 58 bin 576 konutla yer aldı. Toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 3,9 oldu.

Yıllardır hedeflenen 50 bin barajı 2021’de aşıldı. TL’nin değer kaybetmesiyle Türkiye’nin ucuz yatırım yapılabilen bir ülke haline gelmesiyle birlikte bu yıl, en az 70 bin adetlik satışla 15 milyar dolarlık gelir bekleniyor.

Bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25’lik artış görülmesi bu beklentiyi doğrular nitelikte. Dövizdeki değerlenme, yabancıların Türkiye’den gayrimenkul satın alma iştahını artırırken yatırımlarını ve portföylerini çeşitlendirmelerini sağlıyor.

Yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle konut üretiminin azalması ve yabancı ilgisiyle iç talebin birleşmesi konut fiyatlarını hızla yükseltiyor.

Gayrimenkulde dengeleri bozan bu durumun Türk halkının konuta erişimini her geçen gün zorlaştırdığına da vurgu yapılıyor.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, bu yıl yabancıya yaklaşık 70 bin adetlik gayrimenkul satışı öngördüklerini vurguluyor.

Akbal, sektörün özverisi ve kamunun teşvikleriyle 2025’te yabancıya satışta 100 bin adet satışla, 20 milyar dolarlık döviz gelirine ulaşılabileceğini söylüyor.

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