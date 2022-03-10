Türkiye’nin ve bölge ülkelerin önemli yapı fuarı olan Turkeybuild Istanbul 16 ülkeden 300’e yakın katılımcı ile 123 farklı ülkeden, 3000’den fazlası yabancı olmak üzere 25 bin sektör profesyonelini buluşturacak. Hyve Group Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, “Geçtiğimiz yılki Yapı Fuarı’nda 1 milyar Euro’luk bir iş hacmine ulaşmıştık. Katılımcılarımız için güçlü ve sürdürülebilir iş bağlantıları sağlamıştık. Bu yıl da güçlü iş birliklerinin temelinin atılıp önceki fuarımızda elde ettiğimiz iş hacminin üzerine çıkmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Dünya genelinde 12 ülkede 75 fuar gerçekleştiren İngiltere merkezli uluslararası fuarcılık şirketi Hyve Group, Türkiye’deki 1991 yılından bu yana faaliyette. Her yıl inşaat (Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul), turizm (EMITT), kozmetik (BeautyEurasia) ve gıda ve gıda teknolojileri (WorldFood Istanbul) ile iki yılda bir raylı sistemler ve lojistik (Eurasia Rail) sektörlerinde Türkiye’nin öncü fuarlarını düzenliyor. Hyve Group Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin ile Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul’u konuştuk.

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul hakkında bilgi verir misiniz?

Bu yıl 44’üncüsünü düzenleyeceğimiz Yapı Fuarı-Turkeybuild Istanbul için 23- 26 Mart tarihlerinde İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde hem sektör temsilcilerini ağırlayacağız hem de ziyaretçilerimize sektörün son yeniliklerini sunacağız. Türkiye’de sektörün en büyük fuarı olan, bölge ve dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alan Yapı Fuarı’nda yer alan start-up’lar sektöre ilişkin en güncel dijital çözüm ve hizmetlerini bizlerle buluşturacak. Yabancı alıcıların yoğun katılım gösterdiği küresel fuarlardan biri olan Yapı Fuarı; ülkeye döviz girdisi sağlayan, ihracat kaleminde önemli bir payı olan, sektörün tüm önemli yerli katılımcılarının ve üreticilerinin, yabancı alıcılarla buluştuğu köklü bir organizasyondur. En güncel rakamlarla 16 ülkeden 300’e yakın katılımcı yerlerini ayırttı ve liste her gün uzamaya devam ediyor. 123 farklı ülkeden, 3000’den fazlası yabancı olmak üzere 25.000+ sektör profesyoneli Yapı Fuarı için online davetiyesini aldı. 200’den fazla ürün grubu fuar alanında yapı sektörü profesyonellerinin ilgisine sunulacak.

Bu yıl fuarda hangi ürünler öne çıkacak?

Fuar, her yıl olduğu gibi bu yılda inşaat sektöründe trend konularla ziyaretçi ve alıcılara kapılarını açacak. Prefabrik Yapılar, Çevre Düzenleme, Peyzaj, Aydınlatma & Elektrik ürünleri, Kaba Yapı, Kapı-Pencere-Dış Cephe, Yalıtım-Yapı Kimyasalları ve İç Yapı ana ürün gruplarının yanı sıra, İskele Kalıp ve Asansör, İnşaat Makineleri ve El Aletleri ürün grupları da fuarda sergilenecek.

Bu yıl hangi etkinlikler olacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yapı Fuarı-Turkeybuild Istanbul’da, küresel dinamiklerin belirleyici olduğu, ülkemizde üst sıralarda yer alan ve neredeyse her hanede konuşulan enerji konusunu, yapılar ve yapılardaki ihtiyaçlar doğrultusunda güçlü bir biçimde masaya yatıracağız. Sürdürülebilir talepler ve yenilikçi ihtiyaçlara yönelik sektör beklentileri de yeni ürün ve çözüm önerileri ile karşılanacak. Özellikle enerji başlığı altında ZeroBuild Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Forumu’nun Türkiye bölümüne de ev sahipliği yapacağız. Forumda; ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi enerji odaklı tüketimlerde oldukça düşük miktarda enerjiye ihtiyaç duyan, bu ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklarından temin eden, yeni nesil “Sıfır Enerji Binalar” enine boyuna konuşulacak.

Bir diğer önemli projemiz ise; sektöre güç ve yön veren start-up’ların, teknolojik, çevreci, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerini sektör paydaşlarına sunacağı Yapı Tech Garage olacak. Bu yıl 2’nci kez düzenlenen Yapı Tech Garage, yapı ve mimarlık girişimcilerine özel ayrılan alanda sektör profesyonelleri ile buluşacaklar. Akıllı inşaat malzemeleri, BIM, sanal ve artırılmış gerçeklik, yapı mobil uygulamaları, yapay zekâ, nesnelerin internet, robotik ve üç boyutlu üretim, ileri dönüşüm, enerji etkin tasarım gibi yaklaşım ve teknolojilerle yapı sektörüne ilham veren girişimler ürünlerinin deneyimlenmesi için 4 gün boyunca Yapı Tech Garage’da olacak. Fuarda stantlarıyla bulunan malzeme üreticisi katılımcı firmalar arasında düzenlenecek yarışmanın kazananları, fuarın son gününde açıklanacak. Altın Mıknatıs “Stant Tasarımı Ödülleri” 6 farklı kategoride sahiplerini bulacak.

ETKİLEŞİM ÖNCELİKLİ

Diğer fuarlardan farkı nedir?

Yapı Fuarı’nı diğer fuarlardan ayıran en büyük özelliklerden birinin etkileşimi önceliklendirmiş olmasıdır. Bu kapsamda Yapı Master Class – Mimari Ustalık Sınıfları ile, sektörde dikkat çeken işleriyle bilinen mimarlar eşliğinde katılımcılar; sürdürülebilir mimarlık, enerji etkin yapı malzemeleri, çevreye duyarlı projeler ve yenilikçi tasarım ve teknoloji trendleri üzerine sohbet ederken yerinde uygulamalı ürünlerin öğrenildiği stant ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Yapı Master Class – Mimari Ustalık Sınıfları 4’üncü yılında, “Çevreye Duyarlılık ve Mimari Tasarım” ile “Ölçekler Arası Parametrik Tasarım” temalarında gerçekleştirilecek. 24-25 Mart tarihlerinde fuar alanında gerçekleştirilerek, internetten yapılacak başvurular ile katılımcı kontenjanı bulunan etkinliğimizde; Durmuş Dilekçi, Şule Ertürk, Büşra Al, Volkan Taşkın ve Dr. Cenk Dereli tura eşlik edecek.

Etkinliklerin yer aldığı fuarımızda ayrıca sektörün her an gündeminde olan başlıklar, saha tecrübesi yüksek profesyonellerin deneyimleri ile katılımcılara aktarılarak, sahadaki gerçekler teyit edilecek ve yenilikçi çözümler paylaşılacak. Fuar katılımcısı firmalarımızın yeni ürün ve teknolojileri, güncel trendler, sürdürülebilirlik, Ar-Ge yatırımları, yeni iş birlikleri, rekabette farklılaşan ticari anlaşmalar, iş geliştirme modelleri, yapı sektöründe markalaşma ve müşteri deneyim modelleri konularında gerçekleştireceği tematik sohbetler ile ürün uygulamaları fuar boyunca gerçekleştirilecek.

Fuara hangi ülkelerden ilgi var?

Fuarımızın etki alanı; Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya kadar uzanıyor. Bu etki alanı ile dünyada sektöründe en büyük 5 fuar arasında yer alan Yapı Fuarı-Turkeybuild Istanbul, ihracat kaleminde güçlü fuarlar arasında yer alıyor. Etki alanı sayesinde, küresel anlamda önemli ülkeler fuarın gerçekleştirileceği tarihten bir yıl öncesinden fuara katılım için sözleşmelerini imzalamaya başlıyor. Bu yıl Almanya, Rusya, Avusturya, Çin, Romanya, İtalya, Danimarka, Çekya ve Polonya başta olmak üzere toplam 15 ülkeden 40’ın üzerinde yabancı katılımcı fuarda yer alacak. Her fuarımızda olduğu gibi bu rakamın, fuar gününe doğru olumlu yönde artacağını öngörüyoruz.

Her yıl düzenlediğimiz ve çok olumlu geri bildirimler aldığımız VIP Yurt Dışı Alım Heyeti programımız kapsamında da 25’in üzerinde ülkeden 250’ye yakın yabancı satın alıcıyı Fuarımızda hibrit bir biçimde ağırlayacağız. Hyve Group olarak düzenlediğimiz fuarların verimli geçmesi ve özellikle yurt dışı katılımcı ve alıcılar tarafından ilgiyle takip edilmesinde Hyve Connect büyük rol oynuyor. Verimli toplantılar için özellikle fuara gelemeyen alıcıların ilgi odağı Hyve Connect platformumuz ile bu yıl da önemli buluşmalara, Türkiye’nin ihracatına katkı sağlayacak iş birliklerine ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz.

Fuarın ihracata ne kadar katkısı bulunuyor? İç piyasada 2022 öngörüleriniz neler?

Burada öncelikle 2021’e kısa bir bakış atmakta fayda görüyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizin ekonomisi 2021’de yüzde 11 büyüdü. İnşaat sektörü ise üçüncü çeyrekten sonra dördüncü çeyrekte de daraldı. 2021 yılında ise yüzde 0,9 küçüldü. Gayrimenkul sektörüne baktığımızda istikrarlı gelişimin sürdüğünü, 2021 yılının genelinde yüzde 3,5 büyüme kaydettiğini görüyoruz. Yine geçtiğimiz yıl için ancak bu sefer inşaat harcamaları başlığına baktığımızda, 2020 yılına göre yüzde 39,5 artışla 874,76 milyar liralık bir hacim söz konusu. Sektörün genel seyri karşısında elde edilen bu genişlemenin fiyat artışlarından kaynaklandığının altını çizelim. Konut satışlarına baktığımızda ise, 2020 yılına göre 2021 yılında yüzde 0,5’lik bir azalma söz konusu. Ancak yabancılara konut satışında bir önceki yıla göre yüzde 43,5’lik bir artış yaşandı. Sonuç olarak 2021 yılında 57 bin 576 adet konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye’nin ekonomisi için en önemli kalemlerden biri olan inşaat malzemeleri ihracatı ise, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 45,7’lik artışla 30,83 milyar dolara çıktı. Bu alanda ithalat ise 2020’ye göre yüzde 22,2 artarak 8,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar ise 2022 yılı için bize şu yorumları yapma imkânı veriyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumdan dolayı talebin zayıf olacağını, arsa ve inşaat maliyetlerinin ise yüksek olacağını söyleyebiliriz. Tüm bunlara bağlı olarak da yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle yeni inşaat başlangıçlarının yine zayıf olacağı tahmin ediyoruz. Seçim söylemleri ile birlikte ekonominin genelinde, çeşitli sektörlere yönelik devlet destekleri sağlanacağı, faiz ve vergi indirimleri gibi konular bizim sektörümüzü hareketlendirebilir. Yapı ve inşaat sektöründe ihracat tarafında ise talebin süreceğini ve büyüme kaydedileceğini düşünüyoruz.

43. Yapı Fuarı’nda 1 milyar Euro’luk bir iş hacmine ulaşmıştık. Katılımcılarımız için güçlü ve sürdürülebilir iş bağlantıları sağlamıştık. Bu yıl da güçlü iş birliklerinin temelinin atılacağı, önceki fuarımızda elde ettiğimiz iş hacminin üzerine çıkmayı hedefliyoruz.