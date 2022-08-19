Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, nisan-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, “Nisan-Haziran 2022” dönemine ilişkin “yapı izin istatistikleri”ni açıkladı.

Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 7,5, daire sayısı yüzde 15,3, yüzölçümü yüzde 7,8 düştü.

Söz konusu dönemde bu binaların toplam yüz ölçümü 29,3 milyon metrekare oldu. Bunun 15,6 milyon metrekaresi konut, 8,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,3 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti.

Kullanım amacına göre 18,3 milyon metrekareyle en yüksek payı, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 2,9 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı söz konusu dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6, daire sayısı yüzde 22,5 ve yüz ölçümü yüzde 20,1 artış kaydetti.

Söz konusu yapıların toplam yüz ölçümü 29,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 16,8 milyon metrekaresini konut, 6,2 milyon metrekaresini konut dışı ve 6,2 milyon metrekaresini de ortak kullanım alanı oluşturdu.

Kullanım amacına göre bakıldığında 21,7 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 1,4 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.