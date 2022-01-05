Piyasalardaki dengesiz seyir yatırımcıları ‘güvenli liman’ olarak görülen gayrimenkule demirletiyor. Artan maliyetler, talebe karşı arzın azlığı konut fiyatları ve kiraları uçuşa geçirdi. Fiyatlardaki yükseliş trendinin 2022’de de sürmesi ihtimali konuşuluyor.

Gayrimenkul sektörü, pandemi kapanmalar ve konut kredisi faizlerinin yükselişe geçmesiyle 2021’e yavaş başlamıştı.

Yatırımcı enflasyona karşı korunmak için haziran ayından itibaren konuta yönelirken, pandemide değişen konut tercihleri, göç ve üniversitelerin açılması talebi canlandırdı.

Ocak-kasım döneminde 1 milyon 265 bin konut satıldı. İnşaat maliyetlerindeki artışa arzdaki azalma eklenince gayrimenkulde en çok kazandıran konut oldu.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da trend bu yönde gelişti. Konut fiyatları ve kiralar hızla arttı. Konuttan sonra ikinci sırayı lojistik ve depolama alanları aldı.

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