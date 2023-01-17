Yeni Evim konut kredisini hangi bankalar veriyor? Başvuru nasıl yapılıyor?

Yeni Evim kampanyası 16 Ocak itibarıyla başladı. Kampanya kapsamında İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

FİNANSMAN MODELİ

Projenin internet sitesinde Finansan modeliyle ilgili şu bilgiler veriliyor:

Finansman Kolaylığı dönemi: İlk 3 Yıl

Proje bedelinin %10'u peşin alınacaktır.

Hazine taksit katkısı, destek dönemi bittikten sonra, kredi vadesinin son 8 yılı içinde taksitlere eklenerek geri alınacaktır.

Konut üreticisi firmadan proje bedelinin %5'i kredinin ilk yılı için taksit katkısı olarak peşin alınacaktır.

Finansman desteği ile edinilen konutun 5 yıl boyunca satışı yapılamayacaktır

FAİZ ORANLARI

2 Milyon TL'ye Kadar 0,69

2 ila 4 Milyon TL Arası 0,79

4 ila 5 Milyon TL Arası 0,99

YENİ EVİM KONUT KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Yeni Evim Kampanyası'na başvuruların bugün itibarıyla başladığını duyurmuştu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Kurum ile birlikte devreye aldıkları Yeni Evim Kampanyası'nda vatandaşların katılım bankaları dahil, tüm kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Yeni Evim kampanyasına katılmak isteyenler işlemlerini Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım aracılığıyla yapabilecek.

1 YENİ EVİM KAMPANYASINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR? Peki, Yeni Evim kampanyasına başvurular nasıl yapılıyor? Konut üreticileri, kriterlere uygun konut projelerini internet sitesinde ilan edecek. Konut almak isteyenler daireyi bulacak ve finans kuruluşlarına başvuracak. Finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Uygun olan projeler için krediyi tahsis edecek. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacak. Vatandaşlar işlemlerini Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım aracılığıyla yapabilecek.

2 Soru 1: Yeni Evim Kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak? Kampanya 81 ilde geçerli olacaktır. İlk etapta 100 bin konutun kredi paketinden faydalanması öngörülüyor.

3 Soru 2: Peşinat ödenecek mi? Konut bedelinin en az %10’u peşin alınacaktır. Daha az finansman kullanmak isteyen vatandaşlarımız isterse peşinat oranını arttırabilecektir.

4 Soru 3: Kampanyaya ikinci el evler dahil olacak mı? Kampanya yeni konutları kapsayacak, 2. el konutları kapsamayacaktır. Emlak Konut GYO’nun ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olabilecektir.

5 Soru 4: Ödeme planı nasıl olacak? Finansman tutarı 2 Milyon TL’ye kadar 0,69, 2 ile 4 Milyon TL arası için 0,79 ve 4 ile 5 Milyon TL arası 0,99 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacaktır. Konut satış bedelinin %5’i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3. yıla kadar ödeme planına yansıtılacaktır. Ayrıca ilk üç yılda (finansman kolaylık dönemi) finansman taksitlerinin hane gelirinin %30’unu geçen kısmı için katkı sağlanacaktır. Sağlanan katkılar son 8 yılda finansman taksitleriyle birlikte geri ödenecektir.

6 Soru 5: Projede yaş sınırı olacak mı? 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecektir.

7 Soru 6: İstanbul'da oturan, Ankara'dan ev alabilecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacaktır.

8 Soru 7: Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu? Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecektir.

9 Soru 8: Evler satılabilecek mi? Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

10 Soru 9: Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi? Kampanyadan yararlanacak kişinin son 1 yıl içinde konut satmamış olması gerekmektedir.

11 Soru 10: Proje ne zaman başlayacak? 16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacaktır.

12 Soru 11: Başvurular nasıl yapılacak? Konut almak isteyen satın almak istediği daireyi belirledikten sonra banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek ve uygun olan projeler için kredi tahsis edecektir. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacaktır.

13 Soru 12: Başvuru ücreti olacak mı? Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacaktır. Ancak mevcut kredi tahsis süreçlerinde bankalarca uygulanan ücretler uygulanmaya devam edecektir.

14 Soru 13: Soru: Yapımı devam eden konut, kampanya kapsamına dahil mi? 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dâhil olacaktır.

15 Soru 14: TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı? 16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız olarak konut kredisine başvurabilecektir.