Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik ve doğalgazda indirim

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk şekilde karşılanan ramazanın, bereketine, feyzine ve hayrına uygun şekilde değerlendirilmesinin nasip olmasına yönelik temennisini dile getirdi.

Bu yıl belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ramazana mahsus programlarını, yardım faaliyetlerini deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, kendilerinin, depremin ilk günlerinden beri hep yaptıkları gibi felaketin yıkıcı etkilerine maruz kalmış şehirlere, oralarda yaşayan insanların yanlarına gittiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretlerde hem kalıcı konutların temellerini attıklarını hem de iftarda depremzedelerle hasbihal ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bayrama kadar deprem bölgesindeki temel atma ve iftar programlarımız sürecek. Ramazan Bayramı'nın sevincini, milletimizle paylaştıktan hemen sonra seçim gününe kadar kesintisiz devam edecek il ziyaretlerimiz başlayacak. Önümüzdeki sınırlı vaktin elverdiği ölçüde mümkün olan en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Buradan depremzede kardeşlerime seslenmek istiyorum; seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, sizleri, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz. Birileri kendi heva ve hevesleri, hırsları, giderek artan tehdit, tezyif, nobranlık kokan şımarıklıkları içinde kaybolup gidedursun, bizim kalbimiz de elimiz de hep deprem bölgesinde olacak. Hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını, evini kaybeden her bir insanımızın üzüntüsünü, yeniden ayağa kalkmak için bekleyen şehirlerimizin mahzunluğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız."

"85 milyon bir ve beraber olarak mücadele edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altyapısı ve diğer tüm hizmetleriyle adeta yeni bir şehir gibi kurdukları geçici barınma merkezlerini yaygınlaştırmayı sürdüreceklerini, her gün binlercesinin temelini attıkları kalıcı konutların inşasına söz verdikleri şekilde bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam edeceklerini bildirdi.

Eğitimden sağlığa hiçbir hizmeti eksik bırakmadan deprem bölgelerindeki vatandaşların hayatlarının normale dönmesini sağlayacak faaliyetleri kararlılıkla yürüteceklerini vurgulayan Erdoğan, pazartesi günü diğer illerin ardından Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da şartları uygun olan okullarda da eğitim öğretime başladıklarını anlattı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık hizmetlerini mevcut hastanelerde ve geçici merkezlerde verirken hızla yeni hastaneler inşa edip devreye alıyoruz. Deprem bölgesindeki tüm hizmetleri, aynı hassasiyet ve düzenle yürütmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin 11 şehrinin gözü yaşlıyken, diğer yerlerin vur patlasın çal oynasın aymazlığı içine düşmesine gönlümüz razı gelmez. Birileri unutsa da birileri geri plana itse de biz böyle bir yanlışın içinde olamayız. Acıların paylaştıkça azalacağı, yüklerin paylaştıkça hafifleyeceği, kayıpların birlikte çalışıldıkça kazanılacağı inancıyla 85 milyon bir ve beraber olarak mücadele edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yandan deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken yol haritaları olan Türkiye Yüzyılı vizyonundan asla geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak. En başından beri 'Yapamazsınız, fabrikası yok, fabrikasında üretim yok.' dedikleri, velhasıl atmadık çamur bırakmadıkları Togg önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin, lisansı tasarımı ve üretimi ile gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Elektrik ve doğalgazda indirim

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikasının açılış töreninde, üretilecek ilk Togg'a talip olduğunu söylediğini anımsatarak, 3 Nisan Pazartesi günü aracını teslim alacağını belirtti.

Gelecek ay Hürjet'ten Anadolu Gemisi'ne kadar pek çok önemli savunma sanayi projesinin sevincini milletle paylaşacaklarını ifade eden Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayretiyle, arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla, on binlerce personelimizin emekleriyle iki bayramı bir arada yaşayacağız." diye konuştu.

Şimdiden iki ayrı müjdeyi milletle paylaşmak istediğini aktaran Erdoğan, "Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indireme gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla Türkiye'yi büyütme hedefine katkı veren sanayicileri desteklemek için ne gerekiyorsa yerine getirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Akkuyu'daki nükleer güç santralimize 27 Nisan'da yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız. Hazır müjdelere başlamışken madencilerimize güzel bir haberimiz var; biliyorsunuz kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna 1000 yeni madenci alarak hem madencilerimize olan şükranımızı ifade edeceğiz hem de üretimi arttırarak ekonomimize katkı sağlayacağız."