Süper yat üreticileri neden güneş enerjisine yatırım yapıyor?

Makaleye göre denizcilik endüstrisi çevresel etkiyi azaltmak için bazı gemilerde elektrik güç kaynaklarını kullanmaya başladı. Örneğin İsveç’te ForSea Ferries, 364 metrelik iki feribotu dizel motorlardan aküyle çalışan versiyonlara dönüştürdü. Ancak bu da gemilerin ağırlığını önemli ölçüde artırıyor.

Bu nedenle bazı şirketler ağırlığı potansiyel olarak azaltabilecek güneş enerjisiyle çalışan sistemler üzerine çalışıyor. Allied Market Research, güneş enerjisiyle çalışan tekne pazarının 2031 yılına kadar %14 büyüyerek 2,4 milyar dolara çıkacağı öngörüyor.

Kuzey Kutbu’na seyahat eden profesyonel kaşif ve maceracı olan Mike Horn "Elektrikli yatlar yeni nesil yatçılıktır. Elektrikli yatların ve elektrik motorlarının yakın gelecekte gezi yatlarının ve hatta kargo gemilerinin ana itici gücü olacağına inanıyorum" diyor.

Habere göre Avusturya’da bulunan Silent Yachts ve Polonya’da Sunreef Yachts bu yeni teknolojinin geliştirilmesine öncülük eden şirketlerden. Her iki şirket de güneş panellerinin pili yeniden şarj etmek için güneşten enerji topladığı benzer bir teknoloji kullanıyor. Lityum piller aynı zamanda klima ve aydınlatma gibi gemideki ihtiyaçlara da güç sağlıyor. Güneşin yeterince güçlü olmaması durumunda, her gemide aküyü otomatik olarak şarj eden yedek bir dizel jeneratör bulunuyor.

Silent Yachts CEO’su ve kurucu ortağı Michael Köhler, "Bu yeni kitlesel pazardır" diyor. Silent Yachts kendisini genellikle “denizlerin Tesla’sı” olarak adlandırıyor. Silent Yachts’ın baş inovasyon sorumlusu Stephan Kress, “Yeni nesil güneş panellerimiz pazara çıkıyor, yeni nesil elektrik pillerimiz ve yeni nesil elektrik motorlarımız var. Elektrikli yatçılığın halihazırda mevcut olan avantajı giderek daha da büyüyecek" diyor.

Sunreef 20 yılı aşkın süredir yat üretiyor ve müşterileri arasında tenis yıldızı Rafael Nadal ve Formula 1 pilotu Fernando Alonso gibi ünlüler yer alıyor. Şirket, yatlarında entegre güneş panellerini kullanıyor.

Sunreef’in kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu Nicola Lapp, "Teknemizdeki güneş paneli, gövde tarafındaki kavisli yüzeyler dahil olmak üzere herhangi bir yere yerleştirilebilir" diyor. Şirket bugüne kadar 30′u tamamen elektrikli olmak üzere 300′den fazla yat inşa ettiğini ve mevcut üretimin yarısının elektrikli ya da hibrit eko model olduğunu söylüyor.

Silent Yachts ve Sunreef’e göre yeni teknolojinin önemli bir özelliği, günlük bakımın göreceli basitliği

