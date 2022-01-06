Sanayi üretiminde kritik öneme sahip demir-çelik sektörü, pandemi koşullarına en hızlı adapte olan sektörlerden biri oldu. 2022 yılında ihracat odaklı büyümeye devam edecek olan sektörün ana gündemini ise Yeşil Mutabakat’a uyum oluşturacak.

Küresel salgın döneminde “yeni normal” olarak ifade edilen sürece, Türkiye çelik sektörü hızla adapte oldu. Pandeminin damga vurduğu 2021 yılında geleneksel pazarlara ihracat sürerken, bir yandan da yeni talep alanları yaratıldı.

Sektör oyuncuları Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarında tekrar aktif bir rol alırken, Latin Amerika ve Afrika’da da güç elde etti. Bunda çelik sektörünün en büyük oyuncusu Çin’in salgın ile mücadelenin ardından, kendi içinde büyümeye odaklanması kilit bir rol aldı.

Sektör, tüm bu gelişmeler ışığında yıl sonu ihracat hedefinin miktarda 24 milyon ton, değerde ise 22 milyar dolar civarında gerçekleşmesini öngörüyor. Çelik talebinin global ölçekte artması, 2022 yılına ilişkin beklentileri de olumlu tutuyor.

Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2022’de de 2021 yılına benzer gelişmelerin yaşanacağını öngördüklerini söylüyor.

Aslan, “Bu olumlu havanın önümüzdeki sene de devam edeceğinden hareketle, sektör üretimimizin ve ihracatımızın da artış göstereceğine inanıyoruz” diyor.

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