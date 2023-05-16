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ABD'de kırsal alanlarda temiz enerjinin geliştirilmesi için 11 milyar dolarlık yatırım

ABD'de kırsal alanlarda temiz enerjinin geliştirilmesi için 11 milyar dolarlık yatırım

16 Mayıs 2023 | 23:30
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ABD'de kırsal alanlarda temiz enerjinin geliştirilmesi için 11 milyar dolarlık yatırım

ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, kırsalda enerji ve kamu hizmeti sağlayıcılarının ülke genelinde uygun fiyatlı, güvenilir temiz enerji sağlamasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 11 milyar dolarlık hibe ve kredi verileceği bildirildi.

Açıklamada, bunun, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in 1936'da Kırsal Elektrifikasyon Yasasını imzalamasından bu yana kırsal elektrifikasyona yapılan en büyük yatırım olduğu aktarıldı.

Söz konusu finansmanın Enflasyonu Düşürme Yasası Kapsamındaki 2 program aracılığıyla sağlanacağı belirtilen açıklamada, yenilenebilir enerji sistemlerini desteklemek için büyük ölçekli güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, hidroelektrik projeleri ve enerji depolamanın finanse edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, Biden yönetiminin daha temiz enerji taahhüdünün kırsal topluluklara uygun fiyatlı ve güvenilir bir elektrik şebekesi sağlarken, binlerce kişiye yönelik istihdamı desteklediğini ve gelecekte enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Vilsack, bu yatırımların aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele edeceğini ve çocukların sağlığını riske atan hava ve su kirliliğini önemli ölçüde azaltacağını belirtti.

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