ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol piyasasında arz yönlü belirsizliklerin arttığına işaret ederek, bu yıla ilişkin Brent türü ham petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA’nın “Ağustos 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 104,78 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam temmuz ayı raporunda 104,05 dolardı.

Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 98,71 dolar olacağı öngörüldü. WTI’nın varil fiyatı temmuz ayında 98,79 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 95,13 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 89,13 dolar olması bekleniyor.

Raporda, piyasalarda artan belirsizliğe işaret edilerek, bu belirsizliklerin Rusya-Ukrayna Savaşı, AB yaptırımlarının Rus petrol üretimine etkisi, OPEC+ grubunun üretim kararları, ABD petrol ve doğal gaz üretiminin artış hızıyla ilgili olduğu ifade edildi.

ABD’nin ham petrol üretiminde yükseliş öngörüsü

Rapora göre, ABD’de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 860 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 190 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimin 2023’te 12 milyon 700 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.

OPEC’in günlük ham petrol üretiminin ise bu yılın ikinci yarısında ilk yarıya göre 150 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 340 bin varile ulaşacağı, yılın tamamında 28 milyon 470 bin varil, gelecek yıl ise 29 milyon 40 bin varil olacağı tahmin ediliyor.