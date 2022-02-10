Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mevcut jeopolitik gerilimlerin bir bedeli olduğunu, Rusya’nın çok yüksek fiyatlara rağmen Avrupa’ya daha fazla doğal gaz gönderme niyetinde olmadığını söyledi.

Von der Leyen, Brüksel’de gerçekleştirilen “AB Sanayi Günleri” etkinliğinde konuştu.

Son dönemde Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının hızla yükseldiğine işaret eden von der Leyen, “Avrupa, gazının yüzde 90’ını ithal ediyor.” dedi.

Von der Leyen, ekonomik toparlanma nedeniyle doğal gaz talebinin küresel çapta arttığını belirterek, “Mevcut jeopolitik gerilimlerin de bir bedeli var. Gazımızın yüzde 40’ından fazlasını Rusya’dan ithal ediyoruz. Görünüşe göre Rusya şu anda zirve yapmış fiyatlara rağmen doğal gaz arzını artırmakla ilgilenmiyor.” diye konuştu.

Avrupa’daki doğal gaz depolarının doluluk oranının olması gereken seviyelerin altında seyrettiğini dile getiren von der Leyen, Gazprom’un Yamal boru hattından ve Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatının da düşük seviyelerde gerçekleştiğini anlattı.

Von der Leyen, “Bütün bunlar Gazprom’un sıradan bir gaz tedarikçisi gibi davranmadığını gösteriyor. Şirket çıkarları ile siyaset iç içe geçmiş görünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinde toplamda 20’den fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali bulunduğunu ifade eden von der Leyen, “LNG tesisleri, Rus gazına olan bağımlılığımızı azaltıyor ve kaynaklarımızı çeşitlendirmemizi sağlıyor.” dedi.

Von der Leyen, AB’nin gaz tedariki için ABD, Norveç, Cezayir, Azerbaycan ve Katar gibi ortaklarla aktif biçimde görüştüğünü ve AB Komisyonunun üye ülkelere yakın zamanda çeşitli tedbirler önereceğini dile getiren von der Leyen, “Uluslararası piyasalarda daha önemli bir oyuncu olmak için ortak gaz temin edebiliriz. Gaz depolama tesislerimizi Avrupa çapında daha iyi kullanabilir hale getirip kapasitelerini genişletebiliriz.” diye konuştu.

Üye ülkelerin petrolde olduğu gibi gazda da stratejik rezerv kurabileceğini belirten von der Leyen, elektrik ve enerji fiyatlarında gelecekte meydana gelebilecek fiyat artışına karşı en iyi güvencenin Avrupa Yeşil Mutabakatı olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Avrupa’da yenilenebilir enerji üretim tesisleri kurulumunu hızlandırmaları gerektiğini kaydederek, “Bizi enerjide fiyat artışlarına karşı bu kadar savunmasız kılan onların ithalatına olan bağımlılığımızdır.” ifadesini kullandı.