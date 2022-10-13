Küresel resesyon endişelerinin petrol fiyatlarında düşüşe neden olmasının ardından fiyatları desteklemek için dünyanın önde gelen üreticileri arzda kesintiye gitme kararı alırken, fiyatlardaki muhtemel yükselişe karşı önlem alan ABD’nin stratejik ham petrol rezervleri 1984’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun geçen hafta yaptığı toplantıda kasımdan itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı alması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hali hazırda daralmakta olan küresel petrol arzına yönelik endişeleri daha da artırdı.

Beyaz Saray, OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararının ardından, ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya vereceğini duyurdu.

ABD Enerji Bakan Yardımcısı David Turk de yaptığı açıklamada, gelecek haftalarda ve aylarda ABD’nin stratejik petrol rezervlerini gerektiği gibi kullanmak için hala ek kapasitesinin bulunduğuna işaret etti.

Biden, Kovid-19 sonrası yaşanan ani talep artışı ve sonrasında enerji krizi ile de tetiklenen yüksek petrol ve benzin fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla 31 Mart’ta da rezervlerden altı ay boyunca günde bir milyon varil ham petrolün piyasaya sunulacağını duyurmuştu.

OPEC+ kararını dengeleme hamlesi

Son dönemde yaşanan arz-talep dengesindeki belirsizliklerin yarattığı fiyat dalgalanmalarına karşı önlem almaya çalışan ABD’nin son aylarda ABD Enerji Bakanlığı tarafından acil durumlar için stoklanan stratejik ham petrol rezervlerinden ciddi miktarlarda petrol stokunu kullanıma açması tartışmalara neden oldu.

AA muhabirinin ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) haftalık verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD Enerji Bakanlığı tarafından stoklanan rezervler, eylül ayının son haftasında 416 milyon 389 bin varil seviyesinde kaldı. Bu miktar, en son 1984 yılının temmuz ayında 417 milyon 32 bin varil olarak gerçekleşmişti. Böylece, ABD’nin stratejik petrol rezervleri son 38 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

OPEC+ kararı sonrası piyasalarda yaşanan arz daralmasının daha da kötüleşeceği beklentisiyle petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar seviyesinin üzerinde seyredeceği beklentilerine rağmen, fiyatlarda yaşanan yükseliş ABD’nin hamlesi sonrası kısıtlı kaldı.

Biden’a enerji kriziyle mücadele için ülkenin stratejik petrol rezervlerini tüketmeye son vermesi ve enerji üretimini desteklemesi çağrısı yapılırken, bu adımların pompadaki fiyatların düşürülmesi üzerinde minimal bir etkiye sahip olduğu ve kritik bir küresel belirsizlik zamanında ülkenin enerji güvenliğini tehlikeye attığı eleştirileri getirildi.

Rezervler 1975’te oluşturuldu

ABD’nin petrol rezervi oluşturma kararı, öncelikle petrol ürünleri arzındaki kesintilerin etkisini azaltmak ve ABD’nin uluslararası enerji programı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla 1975’te hayata geçirildi.

Rezervler zamanla ABD hükümeti tarafından doldurulurken, toplamda en yüksek seviyesine 726,6 milyon varil ile 2010’da ulaştı.

Federal devlete ait petrol stokları, Meksika Körfezi kıyı şeridi boyunca dört bölgede devasa yeraltı tuz mağaralarında depolanıyor. 714 milyon varillik yetkilendirilmiş depolama kapasitesine sahip rezervin, petrol ithalatı kesintilerine karşı caydırıcı bir rol üstlenmesi hedefleniyor.