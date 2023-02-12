ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8342
0,0239%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1131
-0,4864%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0678
-0,5143%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1129,52
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Afşin Elbistan Termik Santrali'ne ilişkin açıklama var

Afşin Elbistan Termik Santrali'ne ilişkin açıklama var

"Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan bu santralin iki ünitesinde üretimin tekrar başlaması için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Tahminlerimiz, santralin 15 gün içerisinde tekrar üretime başlayacağı yönünde"

12 Şubat 2023 | 15:36
0
Afşin Elbistan Termik Santrali'ne ilişkin açıklama var

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Afşin Elbistan Termik Santrali'nin tekrar üretime başlaması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kabaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin yaşadığı bölgede incelemelerini sürdürdüğünü, il il gezerek vatandaşlara yardım ulaştırdıklarını ve enerji işçilerinin çalışmalarına destek olduklarını vurguladı.

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı bölgelerinde yıkımın oldukça büyük olduğuna dikkati çeken Kabaloğlu, bu şehirlerin bazı bölümlerinde enerji altyapısının da hasar gördüğünü kaydetti.

Kabaloğlu, enerji üretim ve dağıtım şirketlerindeki üyelerinin çalışmalarına özveriyle devam ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Hayatını kaybeden üyelerimiz var, yakınlarını kaybeden üyelerimiz var. Acı bir tablo ile karşı karşıyayız. Enerji işçileri, bir taraftan acısını yaşıyor, diğer taraftan işlerine dört elle sarılıyor. Deprem bölgesinde enerji ihtiyacının karşılanması için çalışmalar sürüyor. Barajlarda şu an için herhangi bir sorun görünmüyor ama bölgenin en önemli elektrik üretim tesislerinden Afşin Elbistan Termik Santrali'nde deprem nedeniyle üretim durmuş vaziyette. Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan bu santralin iki ünitesinde üretimin tekrar başlaması için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Tahminlerimiz, santralin 15 gün içerisinde tekrar üretime başlayacağı yönünde. Sendika ailesi olarak yaraların sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1129,52 0,28%
  • ALTIN ONS 1865,34 0,24%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8342 0,0239%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1131 -0,4864%
  • EURO/USD 1,0678 -0,5143%
  • INGILIZ STERLINI 1,20543 -0,51623%
  • JAPON YENI 131,415 -0,155%
  • KANADA DOLARI 1,33455 -0,86172%
  • RUS RUBLESI 74,06 1,3757%
Günün En Çok Okunanları
AFAD'dan 'Volkanik dağ' iddialarına açıklama geldi
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
Depremzedelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz
GERİ
İLERİ
AFAD'dan 'Volkanik dağ' iddialarına açıklama geldi
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL