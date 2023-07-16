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Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

ÖTV tutarları, motorinde ve 95 oktan benzinde 5 lira ve LPG'de 4 lira yükseltildi

16 Temmuz 2023 | 09:38
Son Güncellenme: 16 Temmuz 2023 | 09:50
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Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı.
  • Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira oldu.
  • Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Kararla birlikte benzin ve motorin grubunda yaklaşık 6 lira fiyat artışı meydana geliyor. NTV'nin haberine göre İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

Resmi Gazete'deki karar ve tam liste için tıklayın:

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