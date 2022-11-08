Aksa Enerji, yılın 9 aylık döneminde net karını yüzde 381 oranında arttırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı yatırımlarına devam eden Türkiye’nin global elektrik üreticisi Aksa Enerji, 2022’nin 9 aylık dönemine ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, şirket net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 381 artırarak 3,91 milyar lira seviyesine yükseltirken, satış gelirlerini yüzde 305 artırarak 33,7 milyar lira ciro olarak açıkladı.

Operasyonel başarısını finansal sonuçlarına da yansıtan şirket, 3’üncü çeyrek amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tutarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 204 artırarak 5,3 milyar lira seviyesine taşıdı.

Ayrıca, Özbekistan’da toplam 740 megavat kurulu güce sahip 3 santral ile tarihinin en büyük global yatırımına imza atan şirket, net finansal borcun FAVÖK’e oranını 1,1 çarpan ile sektör ortalamasının altında tutmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, şirketin üretim portföyünü genişletmek adına Avrupa’daki enerji fırsatlarını ve farklı coğrafyalardaki yenilenebilir enerji projelerini yakından takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“7 ülkedeki 12 santralimizde operasyonel mükemmellikten taviz vermezken, sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimiz için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 370 megavat kurulu güce sahip Gana Enerji Santralimizde başarıyla yürüttüğümüz doğal gaz dönüşümü ve çift yakıt teknolojisi ile enerji üretimi sayesinde geçen ay ülkenin elektrik şirketi ECG ile 15 yıllık dolar bazlı elektrik satış sözleşmesi imzaladık. Diğer yandan, Kazakistan’da sözleşmesini imzaladığımız 240 megavat kurulu güce sahip olacak Kızılorda kombine ısı ve enerji santralimizi, 2025’te devreye almak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimiz doğrultusunda Avrupa’daki enerji yatırımlarını ve farklı coğrafyalardaki yenilenebilir enerji projelerini yakından takip ediyor, yeni projelerle hem varlıklarımızı hem de gelirlerimizi çeşitlendirerek başarılarımızı taçlandırmak istiyoruz.”