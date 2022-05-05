Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji böylece, Orta Asya’nın en büyük Türk enerji yatırımını başarıyla hayata geçirdi.

Aksa Enerji, Özbekistan’da inşaatlarını 12 ayda tamamladığı üç santralini 18 ayda devreye aldı. Aksa Enerji bugün itibarıyla, Taşkent ve Buhara’da Özbekistan’ın enerjisine katkı sağlamaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, yurt dışında bu ölçekte bir projeyi kısa bir sürede başarıyla hayata geçirmekten ve Özbekistan’ın enerjisini yükseltmekten gurur duyduklarını belirterek, “Özbekistan’da iki ayrı şehirde 740 megavatlık üç santrali başarıyla devreye aldık. Globalleşme stratejimiz doğrultusunda bizim için önemli bir mihenk taşı olan bu yatırımımız ile Türkiye topraklarından doğan gücümüzü dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. 25 yıl boyunca işleteceğimiz bu santrallerin tamamının devreye alınmasıyla birlikte kurulu gücümüzün yaklaşık yarısını Türkiye’de, diğer yarısını da yurt dışında işletmeye başladık.” ifadelerini kullandı.