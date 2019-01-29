Alpet uçuşa hazırlanıyor!

Ocak 29, 2019 0 Yorum 62 Okunma
Alpet uçuşa hazırlanıyor!

Alpet, kara ve denizdeki akaryakıt ikmal hizmetini havacılık alanına da taşıyor.

Air Alpet ile havacılıkta etkinliğini artırmak isteyen şirket, bir dizi görüşme trafiği yürütüyor.

Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt, havacılıkta da iddialı büyümek istediklerini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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