Türkiye genelinde temmuz ayında toplam 28,6 milyon MWh elektrik tüketimi gerçekleşti. Fintables Kurucu Ortağı Yunus Şahin’e göre yaz mevsimi ile artan tüketim, fiyatların yükselmesine neden oldu.

Geçen ay Avrupa’da can kayıplarına yol açan kavurucu sıcaklar kısmen Türkiye’de de hissedildi. Yaz mevsimi ile artan klima kullanımı elektriğe olan talebi yükseltirken, fiyatların da artmasına neden oldu. Türkiye genelinde temmuz ayında, önceki aya göre yüzde 5,6 üzerinde 28,6 milyon MWh elektrik tüketimi gerçekleşti.

Fintables Kurucu Ortağı Yunus Şahin, temmuz ayı elektrik tüketim verilerini şu cümlelerle değerlendirdi: “Elektrik üretiminin kaynak tipine göre dağılımına baktığımızda yüzde 21’inin hidroelektrik santrallerinden, yüzde 15’inin rüzgar santrallerinden, yüzde 21’inin doğalgaz santrallerinden, yüzde 14’ünün yerli, yüzde 21’inin ithal kömür santrallerinden, yüzde 3’ünün jeotermal enerji santrallerinden ve yüzde 1’inin de güneş enerjisi santrallerinden yapıldığını görüyoruz. Özellikle artan klima kullanımı elektriğe olan talebi yükselterek fiyatları yukarı taşıdı. Rüzgar santrallerinin de mevsimsel bazda düşük üretim yapması fiyat artışındaki etkenlerden biri.”

PTF tavanı 4 bin TL

Haziran ayında 3 bin 200 TL’den 3 bin 750 TL’ye yükseltilen PTF tavanı ağustos için 4 bin TL olarak belirlendi. Şahin, “Bu ay ortalama fiyatların 3 bin TL seviyesinde oluşmasını bekliyoruz. Bu da bir önceki aya göre yüzde 28 oranında artış anlamına geliyor. Savaşın sürdüğü, ambargoların uygulandığı bir ortamda enerji fiyatları küresel durgunluk endişelerine rağmen geri gelecek gibi gözükmüyor” ifadelerini kullandı.