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Artık elektrik faturası ödemiyor, üstüne para alabiliyorlar

Bolu ve Düzce'de bazı orman köylüleri, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında evlerinin çatısına kurdukları güneş enerjisi sistemiyle (GES) hem kendi elektriklerini üretiyor hem de enerji satışı yaparak gelir sağlıyor.

28 Ekim 2023 | 17:02
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Artık elektrik faturası ödemiyor, üstüne para alabiliyorlar

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ORKÖY, orman köylülerinin desteklenmesi ve kalkınmasına yönelik çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hibe ve kredi desteğinin yanı sıra çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda ORKÖY, köylülerin temiz enerji üretimini sağlamak ve aynı zamanda enerji giderlerini azaltmak için GES projesini uygulamaya aldı.

AA'nın haberine göre Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Bolu ve Düzce'ye bağlı köylerde 2020 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, destek almaya hak kazanan 129 köy evinin çatısına GES kuruldu.

Bu yıl içinde onaylanan ve yapımı tamamlanan GES projesinden 9'unun sistemi kurularak, ana elektrik şebekesine bağlama aşamasına gelindi.

1
İHTİYAÇ FAZLASINI SATIYORLAR

İHTİYAÇ FAZLASINI SATIYORLAR

Güneş enerjisiyle ürettikleri elektriği ev ve ahırları ile diğer ihtiyaçlarında kullanan orman köylüleri, ihtiyaç fazlasını ise anlaşma sağlanan dağıtım şirketlerine satarak gelir elde ediyor.
2
Çevreye de katkı sağlıyorlar

Çevreye de katkı sağlıyorlar

Elektriklerini kendileri üreterek maliyetlerini azaltan köylüler, yenilenebilir enerjiden faydalanarak çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor.
3
Talep üzerine Bolu'da da hayata geçti

Talep üzerine Bolu'da da hayata geçti

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürü Özkan Yavuz, AA muhabirine, ORKÖY'ün orman köylülerine her konuda sosyal ve ekonomik nitelikli kredilerle destek olduğunu söyledi. Orman köylülerinden gelen talep üzerine GES projesinin Bolu'da da hayata geçirildiğini dile getiren Yavuz, "Burada amaç, vatandaşın kendi elektriğini kendisinin üretmesi ve kullanması, temiz enerji üretmesi." dedi.
4
GES Proje bedeli ne kadar?

GES Proje bedeli ne kadar?

Yavuz, GES proje bedelinin 70 bin lira olduğunu, bunun yüzde 20'sini hibe, geri kalan kısmını da 7 yıl vadeli faizsiz olarak verdiklerini kaydetti.
5
"1000 TL'lik üretmişsek..."

"1000 TL'lik üretmişsek..."

Evinin çatısına GES kurulan Tarakçı köyü sakinlerinden Ercan Çetinkaya ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çetinkaya, normal şartlarda aylık 500 ila 700 lira arası elektrik faturası ödediklerini belirterek, "Bu sistem sayesinde tahmini 500 lira civarı karımız oluyor. Mesela 1000 liralık elektrik üretmişiz; 500 liralığını kullanıyoruz, kalanı bize ödeniyor. Yarı yarıya para kazanmış oluyoruz. Elektriği, hayvanların süt makinelerinde kullanıyoruz. Ev eşyalarında kullanıyoruz. Yem karma makinesinde, su motorunda ve diğer işlerimizde kullanıyoruz. Bu projeyle daha rahat olacağız." diye konuştu.
6
Şimdiye kadar para ödüyorduk

Şimdiye kadar para ödüyorduk

Fehmi Köroğlu ise evinin çatısına GES kurulumunun yapıldığını, tüm işlemlerin tamamlandığını dile getirerek, elektrik bağlantısının ardından üretime başlayacağını bildirdi. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Köroğlu, "Şimdiye kadar elektrik için para ödüyorduk. Şimdi kendi elektriğimizi üreteceğiz. Artan olursa da satacağız." dedi.
7

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