Ankara Lojistik Üssü, Türkiye’nin en büyük membran çatısı olacak olan yaklaşık 6 MWp gücündeki çatı üzeri GES projesi için Asunim’i seçti.

Asunim Yönetim Kurulu Başkanı Umut Gürbüz, Ankara Lojistik Üssü’nün çatı üzeri GES ihalesini zorlu seçim aşamalarından geçerek onlarca rakip arasından kazanmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Gürbüz, “Ankara Lojistik Üssü, Türkiye’de ithalat ihracat yapan firmaların Ankara’daki kalbi. Tarihi İpekyolu’nun günümüzdeki modern temsilcisi… Anadolu’da yapılan dış ticaretin merkezi. Türkiye sanayisi için bu kadar hayati bir noktada olan bu kuruluşun bu kadar sıkı elemeler sonucu bizi seçmiş olmasından ve ülkemizin dış ticaretine temiz ve sürdürülebilir enerjiyi kazandıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Membran GES çatılar özel şartlar, yüksek mühendislik birikimi ve çok titiz bir uygulama gerektiriyor. Projenin gerektirdiği know-how’ı, tecrübeyi ve teknolojiyi fazlasıyla karşılıyor olmamızın yanında anahtar teslimini de son derece kısa bir sürede yaparak kendi limitlerimizin üzerine bir kez daha çıkmış olacağız. Asunim’in Türkiye’ye kazandırdığı ilklere bir yenisini daha ekleyeceğiz ve lojistik sektörünün en büyük çatı GES uygulamasına imza atmış olacağız.” dedi.

Bittiğinde Türkiye’nin en büyük membran çatısı olacak projenin kurulumunun 120 günde tamamlanması planlanıyor. Projede, Sirius marka paneller, SMA marka inverterlar, Studer marka beteflam teknolojili özel solar kablolar kullanılacak. Santralin bakım onarım faaliyetleri ise, Asunim’in iştirak firması olan Maxima Enerji tarafından yürütülecek.