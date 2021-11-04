Kibar Holding ve ABD’li The Heritage Group’un ortak girişimiyle kurulan İnteraktif Çevre, atık yönetimi ve çevre hizmetleri şirketi olarak hizmet veriyor. İnteraktif Çevre Genel Müdürü Volkan Ural, “Bütüncül çözüm sunmaya odaklanıyoruz” diyor.

İnteraktif Çevre, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kibar Holding ve ABD’de 1930’dan bu yana faaliyet gösteren ve Kuzey Amerika’nın en büyük çevre şirketlerinden birini bünyesinde barındıran The Heritage Group’un ortak girişimiyle kuruldu.

2016 yılında ticari faaliyetine başlayan şirket, atık yönetimi ve çevre hizmetleri şirketi olarak hizmet veriyor. Şirket, sanayi tesislerinin yanı sıra hizmet sektörüne kapsamlı atık danışmanlığı vererek her türlü çevresel alanda rekabetçi çözümler sunuyor.

İnteraktif Çevre’nin en güçlü yönlerinden biri atığı atık sahasından itibaren değil, kaynağından itibaren yönetiyor olması.

Böylece atığın prosesteki tüm yolculuğuna tanık olduklarını söyleyen İnteraktif Çevre Genel Müdürü Volkan Ural, “Girdiden çıktıya kadar proses boyunca atık miktarını nasıl azaltabileceğimize dair çözüm alternatifleri için uzman mühendisarkadaşlarımızla sahada detaylı incelemelerde bulunuyoruz.

Bizi rakiplerimizden ayrıştıran bir diğer özelliğimiz ise hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimizi güvence altına alan kapsayıcı bir çevre sigortasına sahip olmamız” diyor.

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