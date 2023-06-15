ARA
Bist 100
5495,48
2,51%
Bist 100
Dolar/TL
23,6678
0,4411%
Dolar/TL
Euro/TL
25,8769
1,3583%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0933
0,8994%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1489,37
1,23%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselişe geçti

Avrupa'da gaz fiyatları, Hollanda'nın Groningen gaz üretim sahasını 1 Ekim itibarıyla kapatacağına ilişkin haberler ve kıtada etkisini gösteren sıcak hava dalgasının gaz talebini artırarak arz güvenliğini etkileyeceği endişesiyle yükselişe geçti.

15 Haziran 2023 | 15:46
0
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselişe geçti

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, bugün temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı 37,7 avrodan açılan fiyatlar, gün içerisinde 49,5 avroya çıkarak yüzde 30'dan fazla artış gösterdi.

Türkiye saatiyle 15.00 itibarıyla megavatsaat başı 45 avrodan işlem gören fiyatlar, dünkü kapanışa göre yüzde 17,5 yüksek seyrediyor.

Uluslararası medyada Hollanda'nın Groningen sahasındaki gaz üretimini 1 Ekim itibarıyla sonlandıracağına ilişkin haberler ve kıtada etkisini gösteren sıcak hava dalgasının elektrik üretiminde gaz talebini artırarak arz güvenliğini etkileyeceğine yönelik endişeler, gaz fiyatlarında gün içinde görülen hızlı artışı tetikledi.

Gaz fiyatları bu yükselişle 5 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Salgın sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan tedarik kısıtları nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı.

Gaz fiyatları yaklaşık 1,5 yıl yüksek kalmasının ardından, Avrupa'da gaz talebinin düşmesiyle depolardaki doluluk oranlarının artması sonucu, 1 Haziran'da megavatsaaat başı 23 avroya kadar gerileyerek Eylül 2021'den beri en düşük seviyesini görmüştü.

Fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başı 300 avroyu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine çıkmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1489,37 1,23%
  • ALTIN ONS 1957,28 0,79%
  • BIST 100 5495,48 2,51%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,6678 0,4411%
  • EURO/TURK LIRASI 25,8769 1,3583%
  • EURO/USD 1,0933 0,8994%
  • INGILIZ STERLINI 1,27643 0,78405%
  • JAPON YENI 140,469 0,269%
  • KANADA DOLARI 1,32305 -0,6969%
  • RUS RUBLESI 83,45 -0,6548%
Günün En Çok Okunanları
Kabine toplandı... Ana gündem ekonomi
Konut satışlarına Mayıs freni.... En çok ve en az konut satılan iller
Konut satışlarına Mayıs freni.... En çok ve en az konut satılan iller
Şifre paylaşımını kaldırdı, 4,5 yılın rekoru kırıldı
Şifre paylaşımını kaldırdı, 4,5 yılın rekoru kırıldı
Asgari ücret, faiz, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
Asgari ücret, faiz, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...
7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...
Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem
Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Almanya'dan Türkiye ile ilgili vize reddi kararı
GERİ
İLERİ
Kabine toplandı... Ana gündem ekonomi
Konut satışlarına Mayıs freni.... En çok ve en az konut satılan iller
Şifre paylaşımını kaldırdı, 4,5 yılın rekoru kırıldı
Asgari ücret, faiz, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...
Konut satışlarına Mayıs freni.... En çok ve en az konut satılan iller
Şifre paylaşımını kaldırdı, 4,5 yılın rekoru kırıldı
Asgari ücret, faiz, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...
Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem
Şifre paylaşımını kaldırdı, 4,5 yılın rekoru kırıldı
Asgari ücret, faiz, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...
Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL