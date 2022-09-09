Ankara, ağustosta ilk kademe mesken aboneleri için kilovatsaat başına 1,44 lira ile elektrik fiyatının en düşük olduğu Avrupa başkenti oldu.

Avusturya ve Macaristan’ın enerji piyasası düzenleme kurumları ve Finlandiya merkezli araştırma firması VaasaETT’in hazırladığı Konut Enerji Fiyat Endeksi verilerine göre, Avrupa’da kilovatsaat başına meskende 11,69 lira ile Londra elektriğin en pahalı tüketildiği şehir olarak öne çıktı.

Konutlarda elektrik fiyatı sıralamasında kilovatsaat başına yaklaşık 10,04 lira ile Kopenhag ikinci sırada yer alırken, onu 9,86 lira ile Roma takip etti.

Roma’yı, 9,31 lira ile Amsterdam, 9,13 lira ile Brüksel ve yaklaşık 8,22 lira ile Berlin izledi.

Kilovatsaat başına elektrik fiyatı ağustosta Atina’da 5,30 lira, Lizbon’da 4,75, Paris’te 4,57 lira ve Varşova’da 3,47 lira oldu.

Meskenlerde elektrik fiyatının en düşük olduğu başkentler arasında, 2,74 lira ile Zagreb, 1,64 lira ile Budapeşte ve 1,46 lira ile Belgrad yer aldı.

Ankara ise ilk kademe mesken aboneleri için kilovatsaat başına 1,44 lira ile ağustosta elektriği en ucuz tüketen başkentler listesinde birinci sıraya yerleşti.

Geçen ay elektrik fiyatları en çok Atina’da arttı

Avrupa’da ağustos ayında elektrik fiyatları bir önceki aya göre en çok Atina’da arttı. Atina’da enerji vergilerindeki artışlar nedeniyle kilovatsaat başına elektrik fiyatı yaklaşık yüzde 34 artış gösterdi. Fiyatlar, Brüksel’de yüzde 26, Amsterdam’da yüzde 22 yükseldi.

Kıtada bir yıl öncesine göre elektrik fiyatlarının daha yüksek olduğu belirtilen raporda, bunun Kovid-19 salgını sonrasında ekonomik toparlanmaya bağlı artan talep, olağanüstü hava koşulları ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası rekor seviyelere ulaşan doğalgaz fiyatlarından kaynaklandığı kaydedildi.

Birkaç başkentte ise geçen ay bir önceki aya göre elektrik fiyatlarında düşüş yaşandı. Elektrik fiyatlarındaki düşüşte, hükümetlerin enerji krizinin faturalar üzerindeki baskısını hafifletmek için uyguladığı kapsamlı önlemler etkili oldu.

Elektrik fiyatları geçen ay bir önceki aya göre Lizbon, Paris, Varşova ve Budapeşte’de ise düştü. (AA)