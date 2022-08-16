Avrupa’da 9 Ağustos Salı günü kapanışta 192,18 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 20 artışla 230,65 euroya yükseldi.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 230 eurodan işleme açıldı.

Doğalgazın geçen hafta salı günü 192,18 eurodan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 12.20’de 230,65 euroya çıktı. Böylece, doğalgazın megavatsaat fiyatı bir haftada yaklaşık yüzde 20 arttı.

Fiyat artışında, Rusya’dan Avrupa’ya iletilen doğalgaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1’in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.

Yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle bölgedeki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan Avrupa’da talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.