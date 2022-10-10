Avrupa’da kasım vadeli doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 17 azaldı.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören kasım vadeli gaz kontrat fiyatı, 30 Eylül Cuma günü 188,8 avrodan kapandı.

Doğalgazın megavatsaat fiyatı 7 Ekim Cuma gününü ise 156 avrodan kapattı. Böylece kasım vadeli gaz kontrat fiyatı bir haftada yüzde 17 azalmış oldu.

Fiyat düşüşünde Avrupa’nın doğalgaz tüketimine ilişkin aldığı önlemler ve doğalgaz depolarındaki doluluk oranı etkili oldu.

Avrupa’nın doğalgaz depolarındaki doluluk oranı 10 Ekim itibarıyla yüzde 88,58 olarak kaydedildi.

Belçika, Polonya, Portekiz, Almanya gibi ülkeler yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranına ulaştı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı saat 11.44 itibarıyla ise megavatsaat başına 150 avrodan işlem görüyor.