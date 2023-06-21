ARA
Bist 100
5186,83
-1,23%
Bist 100
Dolar/TL
23,5631
-0,0338%
Dolar/TL
Euro/TL
25,8087
0,2879%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0953
0,3178%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1463,25
-0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Azerbaycan'ın "yeşil enerji" projelerine Türkiye'den firmaların ilgisi yüksek

Azerbaycan'ın "yeşil enerji" projelerine Türkiye'den firmaların ilgisi yüksek

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, ülkedeki yenilenebilir enerji projelerine Türkiye'den firmaların ilgi gösterdiğini bildirdi.

21 Haziran 2023 | 18:17
0
Azerbaycan'ın "yeşil enerji" projelerine Türkiye'den firmaların ilgisi yüksek

Memmedov, AA muhabirine Azerbaycan ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki iş birliğine yönelik değerlendirmede bulundu.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji kaynakları açısından potansiyeli yüksek ülkelerden olduğunu vurgulayan Memmedov, "Ülkemizin ekonomik olarak uygulanabilir ve teknik olarak kullanılabilir yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli 3 bin megavatı rüzgar, 23 bin megavatı güneş, 380 megavatı biyoenerji ve 520 megavatı akarsu olmak üzere 27 bin megavat olarak değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Karabağ'a yenilenebilir enerji santralleri kurulması hedefleniyor

Azerbaycan'da Eylül 2020'de Enerji Bakanlığına bağlı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Devlet Ajansı kurulduğunu aktaran Memmedov, Mayıs 2021'de ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgalden kurtarılan topraklarında "Yeşil Enerji Bölgesi" kurulmasına ilişkin kararname imzalandığını anımsattı.

Büyükelçi Memmedov, bu kapsamda söz konusu bölgelerde güneş, rüzgar, biyokütle, termik, jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinin öğrenilmesi ve yenilenebilir kaynaklar için tesisler kurularak enerji arzının sağlanması hedefiyle çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Türkiye'den firmalar Kelbecer ve Laçın'da rüzgar projelerine hazırlanıyor

Tekfen İnşaat'ın Azerbaycan Enerji Bakanlığı ile 2018'de alternatif ve yenilenebilir enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladığına işaret eden Büyükelçi Memmedov, şu bilgileri verdi:

"Türk şirketleri Achar Enerji, Eksim Holding, Best Brands Energy Group, Renevo Enerji, Solar APEX, Zorlu Enerji ülkemizde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji projelerine ilgi duyduklarını bildirmiştir. İşgalden kurtarılan Kelbecer ve Laçın illerinin enerjilerinin yenilenebilir enerji yoluyla sağlanması amacıyla toplam kapasitesi 100 megavata kadar olan rüzgar santrali projesinin hayata geçirilmesine ilişkin Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi talep belgesi Türk firmalarına sunuldu."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1463,25 -0,28%
  • ALTIN ONS 1931,58 -0,26%
  • BIST 100 5186,83 -1,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,5631 -0,0338%
  • EURO/TURK LIRASI 25,8087 0,2879%
  • EURO/USD 1,0953 0,3178%
  • INGILIZ STERLINI 1,27355 -0,23892%
  • JAPON YENI 142,08 0,451%
  • KANADA DOLARI 1,318 -0,4197%
  • RUS RUBLESI 84 -0,8838%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Hyundai i10 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
'Airbus, ticari havacılık tarihindeki en büyük uçak siparişini aldı'
'Airbus, ticari havacılık tarihindeki en büyük uçak siparişini aldı'
SASA’dan önemli iş birliği
SASA’dan önemli iş birliği
Yeni asgari ücret açıklandı: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Yeni asgari ücret açıklandı: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Bir kez daha gündemde: Titanik'in enkazı ilk kez böyle görüntülenmişti
Bir kez daha gündemde: Titanik'in enkazı ilk kez böyle görüntülenmişti
Warren Buffet, 5 Japon şirketindeki hisselerini artırdı
Warren Buffet, 5 Japon şirketindeki hisselerini artırdı
Bir ilk: Açık alanda tarıma entegre güneş enerjisi santrali
Bir ilk: Açık alanda tarıma entegre güneş enerjisi santrali
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
GERİ
İLERİ
Yeni Hyundai i10 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
'Airbus, ticari havacılık tarihindeki en büyük uçak siparişini aldı'
SASA’dan önemli iş birliği
Yeni asgari ücret açıklandı: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Bir kez daha gündemde: Titanik'in enkazı ilk kez böyle görüntülenmişti
'Airbus, ticari havacılık tarihindeki en büyük uçak siparişini aldı'
SASA’dan önemli iş birliği
Yeni asgari ücret açıklandı: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Bir kez daha gündemde: Titanik'in enkazı ilk kez böyle görüntülenmişti
Warren Buffet, 5 Japon şirketindeki hisselerini artırdı
SASA’dan önemli iş birliği
Yeni asgari ücret açıklandı: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Bir kez daha gündemde: Titanik'in enkazı ilk kez böyle görüntülenmişti
Warren Buffet, 5 Japon şirketindeki hisselerini artırdı
Bir ilk: Açık alanda tarıma entegre güneş enerjisi santrali
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL