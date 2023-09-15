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Bakan Bayraktar'dan nükleer ve yenilenebilir enerji açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya, Çin ve Güney Kore ile yürütülen nükleer santral görüşmelerine ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Eylül 2023 | 20:51
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Bakan Bayraktar'dan nükleer ve yenilenebilir enerji açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktar'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Çin ile yürütülen nükleer santral görüşmelerinde çok önemli bir noktaya geldik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor. Sinop'ta planlanan 2. nükleer santral için Ruslarla görüşmelerimiz sürüyor. Aynı zamanda Güney Kore ile de temastayız. Türkiye'nin bu konuda önceliği daha fazla teknoloji transferi ve yerlileştirme."

Bayraktar, küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda da görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "2050 yılına kadar 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri sistemimize ekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjide 2035 hedefi

Yenilenebilir enerji konusunda, özellikle güneş ve rüzgarda büyük bir potansiyelin olduğu bilgisini paylaşan Bayraktar, şunları kaydetti: "2035'e kadar, 42 bin megavat güneş, 18 bin megavat rüzgar, 5 bin megavat offshore rüzgar enerji santrali planlıyoruz."

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