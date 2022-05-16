Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, bu gece yarısından itibaren benzin ve LPG’ye yeni zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.12 TL’den satılıyor.

BENZİN VE LPG’YE ZAM BEKLENİYOR

NTV’nin haberine göre benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselerek 22 lirayı aşacak.

LPG’ye de bu geceyarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul Avrupa yakasında LPG’nin litresi 10.93 TL’den satılıyor.