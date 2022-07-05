Benzinin litre fiyatına yapılaması planlanan 96 kuruşluk zam iptal edildi.

Petrol fiyatlarında resesyon baskısı fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor. Brent petrol yüzde 5’i aşan kayıpla 107 doların altını gördü.

Gün içerisinde yarından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 96 kuruş fiyat artışı meydana geldiği ve artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtilmişti. Bu zam iptal edildi.

Motorin ve LPG’de ise fiyat değişimi yok.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul’da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor. (NTV)