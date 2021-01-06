Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, zam pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 4 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.
Buna göre, Ankara’da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 7,17 liradan 7,24 liraya, İzmir’de 7,23 liradan 7,30 liraya çıkacak.
Bir cevap yazın