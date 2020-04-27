Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor.
Benzine son olarak cuma günü 29 kuruş zam gelmişti.
Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor.
Benzine son olarak cuma günü 29 kuruş zam gelmişti.
Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzine son olarak cuma günü 29...
Cezayir devlet radyosuna konuşan Arkab, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sert bir düşüşün yaşandığı petrol fiyatlarının ilerleyen günlerde toparlanmasını...
Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 1 yıl uzatıldı. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,...
Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi...
Türkiye'de büyüklüğü 340 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen mobil sağlık çözümleri pazarına yeni oyuncular giriyor. Fiziksel sağlığı korumaya ve...
Hepimizin bildiği üzere dünyada ve ülkemizde Korona (Covid 19) pandemisi insanları oldukça fazla etkilemektedir. Pandemi, tüm iş ve iş yapış...
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