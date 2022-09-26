Biotrend Enerji, plastik atıkları geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine dönüştürmek için Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanarak Türkiye’nin ilk ticari ölçekli atık plastik geri dönüşüm tesisini kurmayı planlıyor.

Biotrend Enerji, Türkiye’de kurmayı planladığı plastik geri dönüşüm fabrikasında Honeywell’in UpCycle Process Teknolojisini kullanacağını duyurdu. Karışık plastik atıkların geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürüleceği tesis, plastikler için döngüsel ekonominin gelişimini mümkün kılacak. Tesis, tamamlandığında Türkiye’de Honeywell’in UpCycle Process Teknolojisi kullanılarak ticari ölçekli ilk plastik atık geri dönüşüm tesisi olacak.

Kurulması planlanan gelişmiş geri dönüşüm tesisinin, Honeywell’in UpCycle Process Teknolojisini kullanarak yılda 30 bin metrik ton karışık plastik atığı Honeywell geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine dönüştürme kapasitesine sahip olması bekleniyor. Tesisin ömrü boyunca başlatma, devreye alma ve teknik destek hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili mühendislik çalışmaları ve teknik hizmetler Honeywell UOP, tarafından sağlanacak.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunacak

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı konuyla ilgili açıklamasında sürdürülebilir döngüsel ekonomiye yatırım yapan Biotrend Enerji’nin Türkiye’de atık yönetimi sektörünün önde gelen oyuncularından biri olduğunu söyledi. Vardı, “Biotrend Enerji’nin atık yönetimi konusundaki deneyimi Honeywell teknolojisiyle desteklenerek Biotrend Enerji’nin sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunacak.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de entegre atık yönetimi sektörünün öncüleri arasında yer alan Biotrend Enerji, Türkiye’deki ön lisansı alınmış ve yatırımları devam eden tesisler ile birlikte 18 tesisinde yılda 4.5 milyon ton atık işliyor. Biotrend Enerji’nin faaliyet alanları arasında atık ayırma, atık bertaraf, atıktan türetilmiş yakıt (ATY), atık yakıt hazırlama ve tedarik, organik gübre (kompost), buhar satışı, seracılık ve karbon sertifikası yer alıyor.