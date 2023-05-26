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BOTAŞ, Gazprom iddialarını yalanladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şirketin Rus petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağına yönelik iddiaları yalanladı.

26 Mayıs 2023 | 08:36
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BOTAŞ, Gazprom iddialarını yalanladı

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında, BOTAŞ'ın Rus petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağına dair asılsız iddialar yer almaktadır. Söz konusu iddialar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bahse konu haber ve içeriklerde yer aldığı haliyle, Türkiye’nin enerji sektöründeki öncü kamu kuruluşu olan BOTAŞ'ın Gazprom Şirketi dahil olmak üzere herhangi bir ülke veya şirkete satılması/devredilmesi iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dünyada benzeri görülmemiş bir enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, şirketin almış olduğu tedbirler sayesinde doğal gaz tedarikinde Türkiye'nin hiçbir sorun yaşamadığı vurgulandı.

BOTAŞ'ın yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin teminatı vasfını haiz bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü, gerçekleştirdiği dev projeler ve yatırımlarla Türkiye'yi enerjide merkez ülke hedefine adım adım yaklaştırdığı kaydedilen açıklamada, şirketin bu tür mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmesinin maksatlı ve planlı bir eylem olarak görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Enerji sektöründe spekülatif ve olumsuz etki yaratma amacı taşıyan, herhangi bir dayanağı olmayan, tamamen asılsız bu iddialara itibar edilmemesini, bu mesnetsiz iddialara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"

Gazprom'dan açıklama

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada ise Türk medyasında bazı basın yayın organlarında Gazprom ve BOTAŞ’la ilgili çıkan iddialar yalanlandı.

Gazprom’un BOTAŞ yönetimini devralmasına yönelik müzakereler yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, “BOTAŞ'ın Gazprom yönetimine devredilmesine ilişkin iddia edilen müzakereler veya niyetler hakkında bazı Türk medyasında yer alan bilgiler tamamen gerçek dışıdır.” denildi.

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