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Bu bina yenilenebilir enerji ile ilgili büyük bir soruna çözüm olabilir

İsviçre merkezli bir startup olan Energy Vault, sıkıştırılmış topraktan yapılmış yüzlerce 24 tonluk tuğlayı kaldırıp indirerek enerji depolayıp depolayamayacağımızı test ediyor. Bu amaçla Teksas'ta ve Şanghay'ın hemen kuzeyinde iki büyük tesisin temelini attı.

28 Ağustos 2023 | 17:20
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Bu bina yenilenebilir enerji ile ilgili büyük bir soruna çözüm olabilir

Fikir özetle şöyle: Tesisin vinçleri, yenilenebilir enerji üretiminin fazla olduğu dönemlerde devasa tuğlaları tesisin üst seviyelerine kaldırarak büyük miktarlarda enerji depolayabiliyor; talebin yüksek ve enerji arzının düşük olduğu durumlarda bunları tekrar aşağıya indirerek bu enerjiyi serbest bırakabiliyor.

Bu yerçekimi pilleri, yeşil enerji devrimiyle ilgili kritik bir soruna potansiyel bir çözüm öneriyor. Elektriğin yalnızca güneş ve rüzgar tarafından sağlandığı zamanlarda değil, ihtiyacımız olduğunda da mevcut olmasını sağlamak.

ASLINDA DEV BİR BATARYA

CNET'e göre aslında tuğlalarla dolu bina, enerjiyi yerçekimiyle depolayan dev bir batarya. Bu konsept eğer pratikte işe yararsa, enerji depolama maliyetini düşürürken elektrik şebekesinin dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini güçlendirebilecek.

Energy Vault'un yerçekimi depolama sistemi, konseptin işe yaradığını kanıtlamayı umuyor.

Şirket halihazırda İsviçre'deki genel merkezinin yakınında bir pilot sistem inşa etmiş ve önemli miktarda güç üretmiş. Ancak Çin'deki yeni tesis çok daha büyük. CNET'e göre 3.400 eve bir gün boyunca elektrik sağlamaya yetiyor. Bu arada Teksas'taki tesis, yakındaki bir enerji şirketine 36 megawatt saat kapasite sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Çin'deki tesiste, su ve polimer karışımıyla yüzde 99 oranında sıkıştırılmış topraktan yapılmış tuğlalar kullanılıyor.

TEK YOL DEPOLAMA

Energy Vault CEO'su Robert Piconi, "Eğer fosil yakıtlardan giderek daha fazla vazgeçeceksek ve bunun yerine aralıklı yenilenebilir enerji üretimi kullanacaksak, bunu çözmenin tek yolu depolamadır" diyor.
 

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