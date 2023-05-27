Güneş enerjili otoparkların sayısı artıyor

BBC'nin haberinde de otoparklarda kullanılan güneş enerjisi panellerine vurgu yapılıyor. Güneş enerjisi panelleri otoparklarda arabaları gölgelerken güneşi emer. Örneğin İngiltere'nin güneyindeki büyük bir otomobil üreticisinin ofislerinin dışında toplamda 2.000'den fazla panel var. Bu, yüzlerce eve enerji sağlamak için yeterli.

Güneş kanopilerini tedarik eden firma olan SIG'de iş geliştirme müdürü Guy Chilvers, "Muhteşem görünüyorlar" diyor.

Güneş enerjili otoparklar; özellikle hastaneler, alışveriş merkezleri veya ofisler gibi enerji tüketen tesislerin yakınında konumlandırılmaya müsaitken elektrik üretimine de olanak tanır. Kanopilerin araçları yağmurdan ve kardan veya yazın güneşten korudukları için ek faydaları var.

'FRANSA'DA ZORUNLU OLDU'

BBC, haberinde "Temiz enerji üretimini artırmak amacıyla, Fransız Senatosu kısa bir süre önce 80 veya daha fazla alana sahip tüm mevcut ve yeni otoparkların güneş panelleri ile kaplanmasını zorunlu kılan yasayı onayladı. Birleşik Krallık'ta bir zorunluluk olmasa da, güneş enerjisi otoparklarının artmaya başladıklarına dair işaretler var. Şu anda elektrik fiyatlarının hala yüksek olması nedeniyle birçok işletme, uzun vadede maliyetleri düşük tutmaya çalışmak için yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor" diyor.

