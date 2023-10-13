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Bu sektörde istihdam da personel ihtiyacı da artıyor

Küresel rüzgar enerjisi sektörünün gelişimi ve sürdürülebilirliği için 2027'ye kadar 600 bin teknisyenin istihdam edilmesi gerekiyor.

13 Ekim 2023 | 08:09
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Bu sektörde istihdam da personel ihtiyacı da artıyor

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ve Küresel Rüzgar Organizasyonu (GWO) tarafından hazırlanan Küresel Rüzgar İşgücü Görünümü 2023 -2027 raporuna göre, karasal ve deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacı artış gösteriyor.

Küresel rüzgar enerjisi ilave kapasitesi geçen yıl 78 gigavata ulaştı, 2027'de bu miktarın 155 gigavata çıkacağı öngörülüyor. Bu yıl küresel rüzgar enerjisi toplam kurulu gücü 1 teravat sınırını aştı. Gelecek 10 yıl içinde de 1 teravatı aşan rüzgar enerjisi gücünün enerji sistemine bağlanacağı hesaplanıyor. Küresel rüzgar enerjisi sektöründe istihdam sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 489 bin 600'e ulaştı. Rapora göre, küresel rüzgar enerjisi sektörünün gelişimi ve sürdürülebilirliği için 2027'ye kadar 600 bin teknisyenin istihdam edilmesi gerekiyor.

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