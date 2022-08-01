Çek enerji şirketi CEZ, AKCEZ hisselerini Torunlar’a satarak Türkiye’den çıkıyor.

Torunlar Grup ve iştirakı Başkent Doğalgaz, AKCEZ Enerji Yatırımları’ndaki yüzde 50 CEZ hissesini satın almak üzere anlaştığını KAP’a açıkladı.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları, Akkök Holding ve Çekya merkezli CEZ Group’un ortak girişim grubu olarak faaliyet gösteriyordu.

CEZ Group’tan Cuma günü yapılan açıklamada hisse anlaşmasıyla birlikte grubun Türkiye pazarından çekilmesi sürecinin başladığı belirtildi. Satış sürecine Citi ve İş Yatırım danışmanlık etti. (Bloomberg HT)