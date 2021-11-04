Yeşil kalkınmayı destekleyen Biotrend Enerji; modern entegre katı atık tesislerine ek, geri dönüşüm tesislerine yatırım yapmayı da hedefliyor.
Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan; “Çevreci enerji üretimi yatırımlarına devam edeceğiz” diyor.
Doğanlar Holding’in katı atık yönetimi ve yenilenebilir enerji üretiminde yatırımlar yapma hedefiyle kurduğu Biotrend Enerji; Türkiye’nin altı bölgesindeki 11 ilde, 18 tesisle hizmet sunuyor.
Şirketin faaliyet alanları arasında; fermantasyon, biokütle, enerji üretim ve katı atık depolama alanlarının işletimi, biyolojik işlem, mekanik ayırma, sızıntı suyu arıtma tesisi ve ATY (Atıktan Üretilmiş Yakıt) tesisleri, kompost üretimi ve entegre atık tesis yönetimi var.
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