Enerji, çevre ve inşaat konularında hizmet veren ENÇEV Enerji, sera gazı salımlarının azaltılmasını sağlayan karbon azaltım projelerine danışmanlık yapıyor.

ENÇEV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Suat Yetişen, ekonomi, enerji ve çevrenin dengede olması vizyonuyla çalıştıklarını söylüyor.

ENÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş., enerji, çevre ve inşaat konularında hizmet vermek üzere 2005’te Ankara’da kuruldu.

ÇED raporlarının hazırlanması, IFC Standartları ve Ekvator Prensipleri çerçevesinde Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporları, fizibilite raporu gibi çok çeşitli alanda hizmet veriyor.

Yeşil Mutabakat eylem planında doğal kaynakların ölçülü kullanılması ve iklim krizine neden olan salımların minimuma indirilmesi hedefleniyor.

ENÇEV, sera gazı salımlarının azaltılmasını ya da mevcut sera gazlarının indirgenmesini sağlayan karbon azaltım projelerine danışmanlık yapıyor.

Görev aldığı projelerde dünyayı yaşanılabilir kılmak, kaynak kullanımına olan bağlılığı sonlandırmak için çevre dostu teknolojilere yatırımcıları yönlendirip ülkemize doğru yatırımların yapılmasını sağlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.