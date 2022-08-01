CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 10 zammın kışın çok sert geçeceğinin işareti olduğunu savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, geçen yılın ağustos ayında elektrik üretimi için BOTAŞ’ın belirlediği tarifede bin metreküp doğal gazın 2 bin 60 lira olduğunu, BOTAŞ’ın bu yıl Ağustos 2022 tarifesinde ise elektrik üretimi için kullanılan bin metreküp doğal gazın fiyatını 13 bin 750 liraya yükselttiğine dikkati çekti.

İktidarın, zor kış şartlarında vatandaşlara yine karanlık günler yaşatacağını savunan Akın, şunları kaydetti:

“Son bir yılda yüzde 567 oranındaki bu bir yıllık zam oranı AK Parti iktidarının Türkiye’yi nereye sürüklediğinin göstergesidir. Plansız programsız ve Rusya’ya göbekten bağlı bir enerji politikası ile enerjiyi yönetmeye çalışıyorlar. Enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez. Dolayısıyla Türkiye’yi de yönetemez. Türkiye yönetilmiyor savruluyor. Doğal gaz zamları ne yazık ki durmayacak. Elektrik üretiminde yapılan yüzde 10 oranındaki zam elektrik zamlarının ve ardından da iğneden ipliğe peşi sıra gelecek zamların habercisi.”