Çin rüzgar ve güneş hedefini 5 yıl erken yakalayabilir

CNN'nin aktardığı Global Energy Monitor'ün çalışmasına göre olası tüm tesislerin inşa edilmesi ve devreye alınması halinde ülkenin 2025 yılına kadar 1.200 gigawatt güneş ve rüzgâr enerjisi üretmesi bekleniyor.

Çin'deki güneş enerjisi kapasitesi şu anda dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla. Rapora göre, kara ve deniz rüzgar kapasitesi 2017'den bu yana iki katına çıktı.

Global Energy Monitor proje yöneticisi Dorothy Mei, Çin'in güneş ve rüzgar kapasitesindeki artışın "dudak uçuklatıcı" olduğunu söylüyor. Rapora göre, ülkenin yenilenebilir enerji patlaması, teşvik ve düzenlemelerin bir kombinasyonunun sonucu. Çin 2020 yılında 2060 yılına kadar karbon nötr olma sözü verdi.

Ancak, Çin yenilenebilir enerjide küresel lider haline gelmiş olsa da aynı zamanda kömür üretimini de artırıyor.

Global Energy Monitor'de araştırmacı olan Martin Weil, "Çin ilerleme kaydediyor, ancak kömür hala baskın enerji kaynağı olarak hüküm sürerken, ülkenin güvenli bir enerji geleceği için enerji depolama ve yeşil teknolojilerde daha cesur ilerlemelere ihtiyacı var" diyor.