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CW Enerji 200 milyon liralık depolama yatırımını duyurdu

CW Enerji, ham madde, güneş enerjisi panelleri ve ticari ürünlerin depolanması için yaklaşık 200 milyon lira bütçeli depolama yatırımı gerçekleştireceğini duyurdu.

17 Mayıs 2023 | 23:47
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CW Enerji 200 milyon liralık depolama yatırımını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fotovoltaik sektöründe önemli isimler arasında yerini alan CW Enerji, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda bulunan fabrika binasının yanında 17 bin metrekare ve 6 bin metrekare olmak üzere toplam 23 bin metrekare alanda inşaat çalışması başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, üretim hattını güçlendirerek 2023'te üretim kapasitesini 1,8 gigavata çıkardıklarını belirterek, 'Üretim kapasitemizin artmasının depolama alanımızda büyüme ihtiyacını ortaya çıkaracağını biliyorduk. Bu yüzden bu yatırımımızı planlamıştık ve gerçekleştiriyoruz. Şirket olarak hızla büyüme ve gelişmemizi sürdürüyoruz. Son yıllarda güneş enerjisinin maliyetler bakımından en ekonomik elektrik üretim modeli haline gelmesi talepleri artırdı. CW Enerji olarak artan taleplerin karşılanması adına hem üretim hem de depolama kapasitemizi artırdık.' ifadelerini kullandı.

Sarvan, CW Enerji panellerini bir Türk markası olarak tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

'Depolama alanı için yaklaşık 200 milyon lira yatırım bütçesi ayırdık. Fabrika alanımızda inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Çok kısa bir süre sonra inşaat tamamlanarak yeni depolama alanımıza kavuşacağız. Sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni depo alanımızda üretilen son teknoloji güneş panellerimizin yanı sıra yeni üretimine geçtiğimiz lityum bataryaları, inverterlerimizi ve güneş enerjisi sistemleri bileşenlerimizi satışa hazır bulunduracağız.'

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