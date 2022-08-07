2022’de 1,54 milyar TL’yle yılın en büyük halka arzına imza atan Denizli kökenli Kocaer Çelik, katma değerli ürünlerle yurtdışında büyümeye odaklanacak. Şirket, üretime ve güneş enerjisine 30 milyon dolar yatirım yapmayı planlıyor.

24 Temmuz – 6 Ağustos 2022 tarihli sayıdan

Temelleri 1960 yılında Denizli’de atılan Kocaer Çelik, yıllık 18 bin ton üretim kapasitesiyle girdiği demir-çelik sektöründe bugün 800 bin tonluk üretimiyle Türkiye’nin önemli ihracatçıları arasında yer alıyor.

Şirket, 533 milyon dolarlık cirosu ile İzmir’in Aliağa bölgesindeki fabrikasından dünyaya demir-çelik ihraç ediyor.

Kurulduğu yıllarda üretiminin büyük çoğunluğunu yurtiçine satan Kocaer Çelik, 1990 yılından itibaren gerek ihracat potansiyelini artırmak gerekse de hammadde tedariki sağlayacak limanlara ve üretim tesislerine yakın olmak amacı ile 1996 yılında İzmir Aliağa’daki ilk fabrikasını kurdu.

Bugün Aliağa’da bulunan yıllık 800 bin ton kapasiteli üç çelik profil fabrikası, 100 bin ton kapasiteli bir galvaniz fabrikası, 120 bin ton kapasiteli çelik servis merkezi tesisinde toplam üretiminin yüzde 90’ını altı kıtada 140 ülkeye ihraç ediyor.

EN BÜYÜK HALKA ARZ

2016’da katma değerli ürünlere odaklanarak farklılaşan şirket, haziran sonunda halka arz olarak önemli bir adım attı. 1 milyar 540 milyon TL ile yılın en büyük halka arzına imza atan Kocaer Çelik, halka arzdan gelen kaynağı yeni yatırımlara aktaracak.

Şirket, katma değerli üretime ve güneş enerjisine 30 milyon dolar yatırım yapacak. Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Bakanı Hakan Kocaer, “Demir-çelikte fiyat dalgalanmaları nedeniyle rekabet etmek zorlaşıyor. Biz katma değerli ürünler odaklanarak kâr marjımızı yüksek tutuyoruz ve farklılaşıyoruz” diyor.

Sektöründeki ilk AR-GE merkezini kuran Kocaer Çelik, madencilik ve enerji gibi sektörlerin ihtiyaçlarına özel ürünler geliştiriyor.

Bugün satışlar içinde katma değerli ürünlerin payı yüzde 50 civarında. 2023’te bu rakamın yüzde 75’e çıkartılması hedefleniyor.

Birleşik Krallık’taki Mymetal şirketiyle yurtdışı dağıtım ağını kuran şirket, dağıtım gücünü artırmak için Amerika ve Avrupa’da şirket satın almayı planlıyor. Şirket 2022’de ihracatta ve iç pazarda yüzde 25 büyüme hedefliyor.

ENERJİYE YATIRIM

Kocaer Çelik, tüketmiş olduğu elektriğin yaklaşık yüzde 30’unu çatılarına kaplamış olduğu 13 milyon kWh kapasiteli güneş enerjisinden elde ediyor. Projenin ikinci etabında 2 milyon kWh GES kurulumunu Temmuz 2022’de devreye almayı planlıyor.

Şirket gelecek dönemde ise 30 milyon kWh RES ve arazi GES yatırımlarını bitirmeyi hedefliyor. RES ve arazi GES yatırımlarının tamamlanması ile de toplam kurulu gücün yaklaşık 45 milyon kWh seviyelerine çıkması bekleniyor. Hakan Kocaer, 2023 sonuna kadar tükettikleri enerjinin yüz-de100’ünü kendilerinin üreteceğini söylüyor.

PERAKENDEDE ‘CHAKRA’ İLE İDDİALI

Kocaer ailesinin bir iş kolu da tekstil. Şirket, Denizli’de ev tekstili üzerine üretim yapıyor. Aynı zamanda ‘Chakra’ markasıyla perakende sektöründe faaliyet gösteriyor. Chakra’nın başında ise Hakan Kocaer’in kardeşi Ali Rıza Kocaer var.

Yurtiçinde 44 mağazası olan marka, önümüzdeki dönemde yurt dışında atılım yapacak. Yurtdışında 17 olan mağaza sayısının önümüzdeki birkaç yıl içinde 80’e çıkartılması planlanıyor. Marka, Suudi Arabistan başta olmak üzere Amerika, Hindistan, Libya gibi pazarlarda büyümeyi hedefliyor.