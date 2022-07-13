Botaş LNG alımları için Deutsche Bank’tan 925 milyon euroluk kredi sağladı.
Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, üç yıl vadeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantili kredinin büyüklüğünün artırılabileceği belirtildi.
Kredi ile Botaş’ın ABD, Singapur, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre, İngiltere, Cezayir ve Katar’dan yapacağı sözleşmeli LNG alımları finanse edilecek.(BloombergHT)
Deutsche Bank A.Ş. Türkiye Genel Müdürü Orhan Özalp, bankanın ulaşım, altyapı ve enerjide gelecekte de “selektif projeleri destekleyeceğini” belirtti.
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