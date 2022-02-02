Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna-Rusya krizinde Moskova’ya yaptırım uygulanması durumunda ABD ve Avrupa Birliği’ne karşılık vereceklerini söyledi.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanlığını devraldı.

Rusya’nın BM Büyükelçisi Nebenzia, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme niyetinin olmadığını belirtti.

Ukrayna’yı ise Minsk Antlaşması’nı yerine getirmemekle suçlayan Nebenzia, AA muhabirinin ABD ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yaptırım uygulaması durumunda Moskova’nın nasıl karşılık vereceği sorusuna şöyle yanıt verdi: