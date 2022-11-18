Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği kış dönemi ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği’ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başlandığını hatırlattı.

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin başladığını bildiren Yanık, “Başvuruda bulunan ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon liralık destek verdik.” bilgisini paylaştı.

Yanık, doğalgaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğalgaz aboneliği olan bütün ihtiyaç sahiplerinin destekten yararlanabildiğini belirtti.

“Daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yapılıyor”

Doğalgaz Tüketim Desteği’nden daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yapıldığını da vurgulayan Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların sürdüğünü aktardı.

Yanık, “Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz Tüketim Desteği’nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini bildiren Yanık, “Vatandaşlarımız, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.” açıklamasını yaptı.

“Sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme yapılacak”

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını anımsatan Yanık, vatandaşların başvuru sırasında hastalıklarına dair rapor bilgilerini sisteme işletmesi gerektiğini belirtti.

Yanık, hastaların yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 ek ödeme yapılacağını açıkladı.

Doğalgaz Tüketim Desteği’nden yararlanma kriterleri

Açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği programından yararlanmak isteyen vatandaşlar için gerekli kriterlere de yer verildi.

Buna göre başvuru sahibinin, Türk vatandaşı olması, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.